Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
21.17

Musk izgubil tožbo proti Altmanu in OpenAI

Elon Musk | Poraz Elona Muska pomeni pomembno zmago za OpenAI, ki se pripravlja na uvodno javno prodajo svojih delnic. | Foto Guliverimage

Poraz Elona Muska pomeni pomembno zmago za OpenAI, ki se pripravlja na uvodno javno prodajo svojih delnic.

Porota v ameriški zvezni državi Kaliforniji je danes sklenila, da je Elon Musk prepozno vložil tožbo proti podjetju OpenAI in soustanoviteljema Samu Altmanu ter Gregu Brockmanu, zato jo je razveljavila brez odločanja o njeni utemeljenosti, poročajo ameriški mediji.

Odvetniki obeh strani so konec prejšnjega tedna podali sklepna nagovora poroti, ki je najprej odločala, ali je bila tožba vložena pravočasno, nato pa bi odločala še o njeni utemeljenosti. Po ugotovitvi, da je Elon Musk s tožbo zamudil, se je zadeva končala, poroča poslovna televizija CNBC.

Musk je leta 2015 z 38 milijoni dolarjev (32,6 milijona evrov) pomagal ustanoviti OpenAI, ki je ustvaril klepetalnega robota umetne inteligence ChatGPT. Leta 2018 sta se s Samom Altmanom razšla, Musk pa je začel delati na svojem podjetju umetne inteligence xAI.

Leta 2024 je vložil tožbo s trditvijo, da so ga soustanovitelji prevarali, saj so namesto organizacije v dobro vsega človeštva ustanovili profitno podjetje.

Tožba je zahtevala odstranitev Altmana z vodilnega položaja, odškodnino v višini več milijard dolarjev ter vrnitev odprte neprofitne narave OpenAI, je poročala televizija ABC. Del tožbe je bil tudi Microsoft, ki je v OpenAI vložil 13 milijard dolarjev (približno 11 milijard evrov).

Muskov poraz pomeni pomembno zmago za OpenAI, ki se pripravlja na uvodno javno prodajo svojih delnic, poroča CNBC.

Tožba je sicer dodatno omadeževala Altmanov ugled, saj je več prič tožnika na sodnem procesu ponovilo, da ni zaupanja vreden ter da je manipulativen lažnivec, s katerim ni mogoče delati.

Altmana je odbor direktorjev OpenAI novembra 2023 odpustil s položaja glavnega izvršnega direktorja, nato pa ga na pritisk zaposlenih ponovno imenoval.

