Po dnevu tekmovalnega počitka bo danes znova na delu slovenska hokejska reprezentanca, ki se bo na svetovnem prvenstvu ob 20.20 zoperstavila Slovakom. Kapetan Robert Sabolič, ki je zaradi udarca v koleno predčasno končal nedeljsko tekmo z Norveško, bo pripravljen za obračun, v slovenski gol pa se vrača junak uvodne zmage nad Čehi Lukaš Horak.

Slovenska hokejska reprezentanca je svetovno prvenstvo v Švici odprla s presenetljivo zmago v podaljšku nad Češko, nato pa dan kasneje brez prave energije, ki jo je pokurila proti Čehom, z 0:4 izgubila proti Norveški.

Varovanci Eda Terglava so imeli v ponedeljek večinoma prost dan, na ledu je bila le skupina, ki proti Norvežanom ni igrala, že danes pa rise čaka nov izziv. Nasproti jim bo stala Slovaška, ki je po dveh tekmah stoodstotna, a na papirju najzahtevnejši tekmeci jo še čakajo. Slovaki so za začetek tesno premagali Norveško, nato pa s 4:1 še Italijo.

Robert Sabolič bo nared za igro. Foto: Guliverimage

V slovenski tabor je nekaj skrbi vnesel predčasen konec tekme kapetana Roberta Saboliča, ki je dobil udarec v koleno. Iz Hokejske zveze Slovenija so včeraj sporočili, da ne gre za hujšo poškodbo, a da bodo o njegovem nastopu odločili na dan tekme. Danes so sporočili, da bo Sabolič nared za tekmo.

Terglav bo v vratih znova računal na Lukaša Horaka, ki je bil eden ključnih členov ob zmagi nad Čehi.

Slovenci in Slovaki so se srečali 16-krat, šestkrat na svetovnih prvenstvih elite, na katerih Slovenci še čakajo na prvo zmago. Blizu so ji bili leta 2008 v Halifaxu, kjer so izgubili po kazenskih strelih. Sta pa odmevali dve slovenski zmagi na olimpijskih igrah, kjer so Slovake na kolena spravili tako v Sočiju kot Pjongčangu.

Po večerni tekmi bodo Slovenci že jutri zvečer spet igrali, takrat proti Švedom.

Avstrijci napadajo tretjo zmago. Foto: Reuters

Avstrijci napadajo tretjo zmago, Madžari in Britanci lovijo pomembne točke

Popoldanski spored odpirajo severni sosedi, ki so pri maksimalnih šestih točkah in napadajo drugi zaporedni četrtfinale, in Latvijci. Ob 16.20 bosta v Fribourgu igrali Italija in Norveška.

Zvečer pomembna tekma v boju za obstanek čaka Madžare in Britance.

Tekmovalni sistem: Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A igra v Zürichu, v njej so branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa igrajo poleg Slovencev še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Torek, 19. maj

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR