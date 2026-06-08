Mednarodna hokejska zveza je objavila skupini za naslednje svetovno prvenstvo elite, ki ga bosta med 14. in 30. majem 2027 gostili nemški mesti Mannheim in Düsseldorf. Nemci so izkoristili pravico do menjave med skupinama, mesto so zamenjali s Slovaki, tako da bodo igrali v skupini A v Mannheimu. V tej so tudi Slovenci, pa oba finalista zadnjega finala Finska in Švica, Švedska, Latvija, Avstrija in Ukrajina. Skupina B bo igrala v Düsseldorfu, sestavljajo jo Kanada, ZDA, Češka, Slovaška, Danska, Norveška, Kazahstan in Madžarska.

Slovenska hokejska reprezentanca si je v Švici še drugič zapored zagotovila obstanek med najkakovostnejšo druščino reprezentančnega hokeja, tako da bo prihodnje leto tretjič zapored igrala na svetovnem prvenstvu elitne skupine. To bo med 14. in 30. majem potekalo v Nemčiji, natančneje v Mannheimu in Düsseldorfu.

Že ob koncu zadnjega prvenstva, v finalu katerega so Finci v podaljšku premagali Švicarje, so bili vidni obrisi skupin za prihodnje leto. A Nemci so kot gostitelji izkoristili možnost zamenjave, tako da so v skupini A zamenjali Slovake, ki se selijo v skupino B.

Skupina A bo predtekmovanje igrala v Mannheimu, ob gostiteljih Nemcih pa bodo v njej tudi Švicarji, Finci, Švedi, Latvijci, Avstrijci, Slovenci in Ukrajinci.

Skupino B v Düsseldorfu pa sestavljajo Kanada, ZDA, Češka, Slovaška, Danska, Norveška, Kazahstan in Madžarska.

Uvodna tekma svetovnega prvenstva naj bi bila sicer že dan pred uradnim začetkom svetovnega prvenstva, saj je 13. maja predviden spektakel na nogometnem stadionu Schalkeja v Gelsenkirchnu, kjer bodo Nemci palice prekrižali z aktualnimi svetovnimi podprvaki Švicarji.