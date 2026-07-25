"Tako ne more več iti naprej. Nekaj v naši državi se mora spremeniti."

Marius Dick je bil 22-letni študent zgodovine iz Trierja, ki se je preteklo sredo vračal iz supermarketa – in kmalu zatem je bil mrtev. Napadel ga je mladi Afganistanec in ga vsaj dvakrat zabodel v zgornji del telesa s kuhinjskim nožem. Marius je kljub takojšnjemu oživljanju umrl v bolnišnici. Po navedbah policije se storilec in žrtev nista poznala.

Policija Mariusa Dicka imenuje naključna žrtev. Mariusova starša zdaj zahtevata posledice. "Nobena mama ne bi smela prestati česa takega," je za nemški medij Bild povedala Elke Dick. Prvo noč po njegovi smrti je preživela v njegovi sobi, da bi bila blizu Mariusa, je dodala. Z možem Thomasom se želita boriti za pravico in sta prek odvetnika vložila zasebno tožbo. "Prisotna bova na obravnavah. To dolgujeva Mariusu."

Starša pričakujeta od države rešitve

Mariusova mama, ki je že leta prostovoljka za CDU, od politikov pričakuje prave rešitve, da se kaj takega ne bo nikoli več zgodilo in da se bo preprečil naslednji umor. V Nemčiji se mora nekaj spremeniti. "Ne počutiva se več varno."

"Ta izguba se nama še vedno zdi tako neresnična. V šoku sva." Po besedah ​​očeta sta imela s sinom tesen odnos. "Tudi po tem, ko je začel študirati, je skoraj vsak konec tedna prihajal domov k nama." Elke je svojega sina opisala kot popolnoma odprto in ekstrovertirano osebo. "Nikoli ne bi mogel nikogar prizadeti," je povedala za nemški medij.

Malo pred napadom je Marius opravil zadnji izpit iz študija zgodovine – diploma na Univerzi v Trierju je bila tik pred tem. Nato je načrtoval začetek magistrskega programa iz vojaške zgodovine v Potsdamu. Namesto tega družina Dick zdaj načrtuje pogreb svojega otroka. "V tem neizrekljivem zločinu smo izgubili najdražje."

Umor je pretresel prebivalce Trierja

Številni prebivalci Trierja so se pretekli četrtek z minuto molka poklonili umorjenemu študentu. Okoli tisoč ljudi se je zbralo na pozivu, naj stojijo na tako imenovanem Forumskem trgu univerze. Na voljo je bila tudi knjiga sožalja, med tistimi, ki so jo podpisali, je bil tudi župan Wolfram Leibe (SPD). Na mestu zločina so bile vidne rože in sveče.

Umor je pretresel prebivalce Trierje. Fotografija mesta je simbolična. Foto: Guliverimage

Obtoženi Afganistanec, ki je po smrtonosnem napadu pobegnil s kraja dogodka in je bil kmalu zatem prijet v neposredni bližini, že več let živi v Trierju, nazadnje pa je prebival v bližini kraja zločina. Afganistanski državljan je dejanje priznal, vendar sicer ni želel posredovati nobenih informacij.

Storilec naj bi trpel za duševno boleznijo

Okrožno sodišče v Trierju je odredilo njegovo začasno namestitev v varovano forenzično psihiatrično ustanovo. Glede na preiskavo trpi za duševno boleznijo, zaradi katere se je pred kratkim zdravil na psihiatrični kliniki, piše nemški Die Welt.