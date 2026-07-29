Za novi električni iX3 bodo pri BMW kmalu dosegli 100 tisoč naročil, čeprav od njegove predstavitve še ni minilo leto dni. Veliko povpraševanje je proizvodnjo v novi madžarski tovarni v Debrecenu pospešilo hitreje od načrtov, saj so morali že po nekaj mesecih uvesti drugo izmeno.

Druga generacija BMW iX3 se je izkazala za enega največjih uspehov znamke med električnimi modeli. Električni športni terenec, ki temelji na novi platformi Neue Klasse, je bil predstavljen pred manj kot letom dni, BMW pa je zdaj že potrdil, da se približuje meji 100 tisoč naročil. Samo v Evropi so v prvih mesecih prodali več kot deset tisoč vozil.

Foto: BMW

Tovarna v Debrecenu že z dvema izmenama

Veliko zanimanje kupcev je vplivalo tudi na proizvodnjo v povsem novi tovarni v madžarskem Debrecenu. Serijska proizvodnja se je začela lani jeseni, že februarja letos pa je moral BMW zaradi velikega števila naročil uvesti drugo proizvodno izmeno. Pri podjetju poudarjajo, da se je to zgodilo precej prej, kot so predvidevali prvotni načrti.

V manj kot devetih mesecih so v Debrecenu izdelali 50 tisoč primerkov novega iX3, kar je po navedbah BMW-ja rekord za zagon proizvodnje v novi tovarni. Vodja proizvodnje Raymond Wittmann je ob tem poudaril, da BMW še nikoli ni tako hitro dosegel takšnega proizvodnega obsega v povsem novi proizvodni lokaciji.

Tudi predsednik tovarne v Debrecenu Hans-Peter Kemser je izpostavil pomen tega mejnika. Po njegovih besedah 50-tisoči izdelani iX3 potrjuje uspešen začetek proizvodnje prvega serijskega modela na novi platformi Neue Klasse, ki bo pomembno zaznamovala prihodnji razvoj BMW-jevih električnih vozil in proizvodne mreže.

Uspešen začetek prodaje iX3 je za BMW pomemben signal, saj model predstavlja prvo serijsko uresničitev nove generacije električnih avtomobilov. Platforma Neue Klasse bo v prihodnjih letih osnova za številne nove električne modele znamke in velja za enega ključnih razvojnih projektov BMW-ja v obdobju elektrifikacije.

Foto - proizvodnja vozil v Debrecenu:

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW