Merz napovedal rekonstrukcijo nemške vlade

Nemški kancler Friedrich Merz je danes napovedal kadrovske spremembe v vladi, ki sledijo odstopu Jensa Spahna, dosedanjega vodje poslanske skupine konservativne unije CDU/CSU. Spahna bo nadomestil vodja kanclerjevega urada Thorsten Frei, njega pa ministrica za zdravje Nina Warken. Merz ob tem ne izključuje nadaljnjih kadrovskih sprememb.

Merz je že v sredo naznanil, da bo novi vodja poslanske skupine unije CDU/CSU postal dosedanji vodja kanclerskega urada Thorsten Frei. Danes pa je novinarjem dejal, da bo ministrica za zdravje Nina Warken prevzela vodenje kanclerskega urada, medtem ko bo generalni sekretar stranke CDU Carsten Linnemann postal novi zdravstveni minister.

"Je odločna in se dobro spozna na vprašanja varnostne politike. (...) Zato bo zame eden najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši steber podpore pri vsakdanjem delu vlade, pa tudi moja glavna kontaktna oseba," je glede Warken povedal Merz.

Sprememb še ni konec

Kancler pri tem ni izključil nadaljnjih kadrovskih sprememb. "V zvezni vladi bodo sledile še nadaljnje spremembe. Vendar bodo te odločitve trajale nekaj dni – morda celo dlje –, tudi zaradi poletnih počitnic. Te odločitve bom sprejel brez časovnega pritiska, z ustrezno skrbnostjo in po potrebnih posvetovanjih," je še dodal, navaja portal Politico.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bi lahko v okviru kadrovskih sprememb odstopil minister za promet Patrick Schnieder. Philipp Amthor, državni sekretar na ministrstvu za digitalizacijo, pa bi se lahko preselil v kanclerski urad, kjer bo odgovoren za odnose med zvezno vlado in oblastmi na deželni ravni. Na položaju bo tako nadomestil Michaela Meisterja.

"Kadrovske spremembe sledijo jasnemu vodilnemu načelu. Želimo si vlado, ki z največjim navdušenjem in veseljem dela na vsebinskih vprašanjih, hkrati pa odraža raznolikost naše družbe in našega političnega prostora," je še dejal Merz.

Da bo razmislil o rekonstrukciji vlade, je Merz nakazal že v nedeljo, kmalu po odstopu Spahna. Slednji je odstopil potem, ko je njegova odločitev, da s soprogom s pomočjo nadomestne matere v ZDA dobita otroka, povzročila razburjenje. Nadomestno materinstvo je namreč v Nemčiji prepovedano. Poleg tega sta Merz in Spahn člana CDU, ki izrecno nasprotuje nadomestnemu materinstvu.

Preoblikovanje vlade bi Merzu lahko omogočilo tudi ponovni politični zagon pred prihajajočimi jesenskimi deželnimi volitvami, na katerih bi lahko glede na javnomnenjske raziskave dobre rezultate dosegla skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD).