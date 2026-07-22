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Avtor:
R. K.

Sreda,
22. 7. 2026,
10.56

Osveženo pred

1 minuta

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Natisni članek

Natisni članek
kača Nemčija

Sreda, 22. 7. 2026, 10.56

1 minuta

Širi se invazivna kača: silovito se brani z ugrizom, naravovarstveniki so zaskrbljeni

Avtor:
R. K.

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Coluber viridiflavus | Domačini kačo imenujejo Zornnatter, kar v prevodu pomeni jezna kača. | Foto Profimedia

Domačini kačo imenujejo Zornnatter, kar v prevodu pomeni jezna kača.

Foto: Profimedia

Z odlagališča odpadkov Mörsbach v zahodnem Pfalzu se po Nemčiji širi invazivna vrsta kače, znana kot črnica oziroma Coluber viridiflavus, poroča Euronews. Do zdaj so jih ujeli že več kot 300, naravovarstveniki pa so zaskrbljeni, ker kača ogroža biotsko raznovrstnost v državi.

V Nemčiji se širi invazivna vrsta kače, znana kot črnica oziroma Coluber viridiflavus, ki se ob občutku ogroženosti silovito brani z ugrizom in ovijanjem okoli napadalca. Domačini jo zato imenujejo tudi Zornnatter, kar v prevodu pomeni jezna kača. Za ljudi sicer ni nevarna. 

Kača je črne barve z drobnim rumeno-zelenim vzorce, v dolžino pa lahko zraste tudi do dveh metrov. Običajno ta vrsta kače živi v južni Franciji in Italiji, v Nemčiji pa velja za invazivno vrsto, ki ogroža avtohtone živali in s tem biotsko raznovrstnost. 

Strokovnjak za plazilce Hubert Laufer, ki že leta išče te invazivne kače, jih je do zdaj ujel že več kot 300. "Ko jo ujamete, vas bo poskušal ugrizniti. Če ima možnost pobegniti, bo to tudi storila. Če pa jo pustite pri miru, ne bo storila ničesar," je povedal za Euronews. Ugriz črnice je primerjal z bolečino, ko sežete v robidovje in pri tem zaradi trnov dobite več majhnih prask. 

Prišle so skupaj z odpadki

Laufer pravi, da so kače leta 2017 na to območje najverjetneje prišle skupaj z odpadki. "Med njimi je bila skoraj zagotovo breja samica, nato so se razmnožile," je pojasnil strokovnjak. Na odlagališču in njegovi okolici naj bi danes živelo več sto črnic, ki jih želijo čim hitreje ujeti in odstraniti. "Na odlagališču odpadkov skoraj ni več kuščarjev, s katerimi se v večini prehranjujejo kače. Če ni ničesar drugega, črnice jedo miši ali mlade podgane, toda kuščarji so njihova najljubša hrana," je razložil Laufer. 

Podjetje Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ), ki upravlja z odlagališčem odpadkov, poziva vse, ki menijo, da so videli črnico, naj to sporočijo pristojnim in zraven priložijo fotografijo kače. Tudi Laufer ljudi poziva, naj ga obvestijo, če vidijo kačo, in mu pošljejo fotografijo. Letos je prejel že 25 prijav. 

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