Merz po odstopu Spahna za spremembo v vladi

Nemški kancler Friedrich Merz je danes nakazal, da bi lahko razmislil o rekonstrukciji vlade, potem ko je bil njegov ključni zaveznik Jens Spahn zaradi škandala z nadomestnim materinstvom prisiljen v odstop z mesta vodje poslanske skupine konservativne unije CDU/CSU v parlamentu.

"To bi lahko bila priložnost za ponovni premislek o sestavi zvezne vlade," je Merz dejal za nacionalno javno radiotelevizijo ZDF. Poudaril je sicer, da govori hipotetično, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spahnova odločitev, da s soprogom s pomočjo nadomestne matere v ZDA dobita otroka, je povzročila razburjenje, saj je nadomestno materinstvo v Nemčiji prepovedano. Poleg tega sta Merz in Spahn člana Krščanskodemokratske unije (CDU), ki izrecno nasprotuje nadomestnemu materinstvu.

Merz: Odločitev bo sprejeta kmalu

Merz v današnjem pogovoru za ZDF ni želel komentirati vprašanja, ali bi lahko Spahna na položaju nasledil vodja kanclerjevega urada Thorsten Frei. Napovedal pa je, da bo odločitev sprejeta kmalu, čeprav se glede na počitniški čas s tem ne mudi.

V vrstah CDU in njene bavarske sestrske stranke, Krščanskosocialne unije (CSU), krožijo številna ugibanja o kandidatih. Stranki v bundestagu tvorita skupno poslansko skupino, ki jo je do odstopa vodil Spahn. Med njegovimi možnimi nasledniki poleg Freija omenjajo še generalnega sekretarja CDU Carstena Linnemanna, notranjega ministra Alexandra Dobrindta iz CSU in ministrico za zdravje Nino Warken, navaja dpa.

Merz kritičen do Spahna: Komaj smo imeli čas za pogovor z njim o tem

Merz je danes med drugim kritiziral Spahnov način komuniciranja glede nadomestnega materinstva. "Komaj smo imeli čas za pogovor z njim o tem. Stranko in poslansko skupino je obvestil zelo zelo pozno," je dejal. Če bi imeli več časa, bi o zadevi lahko podrobno razpravljali, je dodal.

Na vprašanje, kakšen je bil njegov prvi odziv na novico, pa je odgovoril: "Najprej dobrobit otroka. Otroku sem zaželel vso srečo." Priznal pa je, da ni predvidel razburjenja, ki je sledilo Spahnovi odločitvi. "Verjetno je bilo to povezano z njegovo osebnostjo in s komunikacijo - in pri tem je bilo precej ogorčenja," je še dejal nemški kancler.