Nemški Porsche je z delavskim svetom dosegel obsežen dogovor o prestrukturiranju podjetja. Do leta 2035 bodo ukinili dodatnih 5.000 delovnih mest, hkrati pa zaposlenim v zameno za zagotovljeno varnost delovnih mest znižali nekatere prejemke, omejili delo od doma in zamrznili del prihodnjih povišanj plač.

Porsche nadaljuje obsežno strategijo varčevanja in prestrukturiranja, s katero želi izboljšati konkurenčnost podjetja. Poleg že napovedanega zmanjšanja števila zaposlenih za 3.900 bodo do leta 2035 ukinili dodatnih 5.000 delovnih mest, približno 500 pa jih bo izginilo tudi v hčerinskih podjetjih.

Za zaposlene manj dela od doma

Skupno to pomeni skoraj 9.400 delovnih mest manj, kar je dobra petina trenutno vseh zaposlenih. Podjetje poudarja, da bodo zmanjšanje izvedli brez prisilnih odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom zaposlenih, delnimi upokojitvami in prostovoljnimi odpravninami.

V zameno za obljubo, da v matični tovarni v Zuffenhausnu in razvojnem centru Weissach do konca leta 2035 ne bo prisilnih odpuščanj, bodo morali zaposleni sprejeti precejšnje finančne odpovedi. Porsche bo zadržal del sedanjih in prihodnjih kolektivno dogovorjenih povišanj plač, občutno bo znižal božičnico, prihodnje nagrade pa bodo precej bolj odvisne od poslovne uspešnosti podjetja. Tudi višje vodstvo se bo v letih 2027 in 2028 odpovedalo povišanjem osnovnih plač.

Varčevanje in velike naložbe

Spremembe čakajo tudi organizacijo dela. Zaposleni bodo lahko od doma delali največ osem dni na mesec namesto dosedanjih dvanajstih, podjetje pa bo prilagodilo tudi organizacijo proizvodnje in odmorov z namenom povečanja produktivnosti.

Kljub varčevanju Porsche napoveduje velike naložbe. Do leta 2035 bodo v proizvodni obrat v Zuffenhausnu in razvojni center Weissach vložili skupno 2,1 milijarde evrov ter dolgoročno ohranili proizvodnjo dvovratnih športnih modelov in razvoj vseh prihodnjih modelskih družin.

Najbolj boleča je izguba kitajskega trga

V ozadju ukrepov so vse večji poslovni izzivi. Porsche se spopada z občutnim padcem prodaje na Kitajskem, višjimi ameriškimi carinami in visokimi stroški razvoja električnih avtomobilov. Podjetje ocenjuje, da bo letos prodalo približno 250 tisoč avtomobilov, medtem ko jih je pred tremi leti še okoli 320 tisoč. V prvem letošnjem polletju je ustvarilo 1,35 milijarde evrov operativnega dobička, operativna marža pa je zdrsnila na 7,8 odstotka, kar je precej pod ravnmi, ki jih je Porsche dosegal v preteklih letih.