Slovenska hokejska reprezentanca je po izjemni uvodni zmagi svetovnega prvenstva, ko je v soboto v podaljšku prvič premagala Češko (3:2), dan kasneje doživela še poraz proti Norveški z 0:4. Risi na ledu dvorane v Fribourgu proti vselej neugodnemu skandinavskemu tekmecu niso imeli prave energije, za Norvežane je "hat – trick" dosegel Jacob Beglund, pri njegovem drugem zadetku je s podajo sodeloval tudi 18-letni sin nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov ter olimpijcev Andreje Grašič in Jerneja Koblarja Tinus Luc Koblar, naslednja tekma pa rise čaka v torek, ko se bodo ob 20.20 pomerili s še neporaženimi Slovaki. V večerni tekmi v Zürichu je Latvija premagala Nemčijo.

Slovenski hokejisti so svetovno prvenstvo v Fribourgu začeli z veliko zmago, na kolena so spravili favorizirano Češko, ki je po porazu kar težko dojela, kaj se ji je zgodilo. Čehi so se razpisali o šoku proti outsiderju, pri katerem je blestel na Češkem rojeni vratar Lukaš Horak. Naturalizirani čuvaj mreže je paral živce tekmecem in bil znova pomemben člen slovenske zmage v podaljšku. A po veličastni soboti je sledila nedeljska streznitev.

Slovenci so danes proti Norveški zaigrali brez prave energije, strokovni štab slovenske reprezentante, na čelu s selektorjem Edom Terglavom, je namenil dan počitka včerajšnjemu junaku Horaku, slovenska vrata je tako branil Žan Us (njegova zamenjava je bil Luka Kolin) in bil prvič premagan v osmi minuti tekme, ko je pritisk Norvežanov z zadetkom kronal Sander Hurrod.

Čeprav risi na ledu niso delovali povsem podrejeno, pa se jim je vendarle poznala utrujenost zaradi včerajšnje tekme. V šesti minuti druge tretjine so jih Norvežani spet kaznovali in ob izključitvi Luke Mavra povedli z 2:0. Strelec je bil Jacob Berglund, točko za podajo pa je vknjižil tudi mladi Tinus Luc Koblar, 18-letni sin nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov ter olimpijcev Andreje Grašič in Jerneja Koblarja. Prav najstnik je na prvi tekmi skandinavske reprezentance na tem SP proti Slovakom (1:2) zabil edini gol Norvežanov.

V drugi tretjini se na led ni vrnil kapetan slovenske reprezentance Robert Sabolič, ki je v prvi tretjini dobil udarec v koleno, v strokovnem štabu pa niso želeli tvegati z njegovim nadaljevanjem.

Risi so si v 30. minuti tekme privoščili novo napako v obrambi, do ploščka je spet prišel Jacob Berglund in ga s pomočjo Žana Usa (ta je plošček najprej pokril, nato pa mu je zdrsnil v gol) pospravil v slovensko mrežo. V 37. minuti je Berglund zaokrožil svoj "hat - trick" in poskrbel za vodstvo Norvežanov s 4:0. Pri tem je ostalo do konca tekme.

"Pozabimo to in gremo naprej"

"Mogoče smo včeraj res potrošili veliko energije, vedeli pa smo tudi, da so Norvežani težak nasprotnik, pričakovali smo, da bodo igrali več s pakom. Škoda je tistega prvega zadetka, ki se je malo ponesreči odbil v naš gol. Tudi mi smo imeli nekaj priložnosti, bilo je nekaj dobrih stvari. Ampak, pozabimo to in gremo naprej. Včeraj je bila sreča bolj na naši strani, danes mogoče ne, so pa Norvežani dober nasprotnik. Borili smo se, mogoče bi se kaj obrnilo, če bi tudi nam kakšen plošček notri padel, ampak … Gremo naprej. Tudi počitek nam bo prav prišel, včeraj smo pozno zaspali," je za TV Slovenija povedal Ken Ograjenšek.

Norveška za rise ostaja zakleta na velikih tekmovanjih. Danes sta se reprezentanci po letih 2013, 2015, 2017 in 2023 na svetovnem prvenstvu elite pomerili petič, Slovenci pa so bili zmagi še najbližje leta 2023, ko so Norvežani zmagali z nogometnim izidom 1:0.

Rise naslednja tekma čaka v torek ob 20.20, ko se bodo pomerili s še neporaženimi Slovaki.

Slovenija je dolgo lovila "dvojček" zaporednih nastopov med elito, kar ji je do lani nazadnje uspelo v letih 2005 in 2006. Po 20 letih so Slovenci dosežek ponovili na SP na Švedskem in ostali med najboljšimi. Tako bodo v elitni konkurenci igrali v letih 2025 in 2026, imajo pa priložnost, da sploh prvič doslej ta niz podaljšajo na tri nastope.

Branilci naslova Američani so vknjižili prvo zmago. Foto: Reuters

Branilci naslova do prve zmage

Aktualni svetovni in olimpijski prvaki Američani so prišli do prve zmage na prvenstva, ko so danes opoldne s 5:1 premagali Veliko Britanijo, Italijani pa so doživeli še drugi poraz, ko jih je s 4:1 ugnala Slovaška. Popoldne so prve tri točke vknjižili Švedi, ki so s 6:2 premagali Dance, druge zmage na prvenstvu pa so se veselili Avstrijci, ki so bili s 4:2 boljši od Madžarske. V večerni tekmi v Zürichu so Latvijci z 2:0 premagali Nemce.

Tekmovalni sistem Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A igra v Zürichu, v njej so branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa igrajo poleg Slovencev še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Vsaka reprezentanca v predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Nedelja, 17. maj

Lestvici:

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

Slovenija : Češka 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) - v podaljšku Nedelja, 17. maj:

Norveška : Slovenija 4:1 (1:0, 3:0, 0:0) Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

