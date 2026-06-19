Rakovec: Cilji so uresničljivi, a moramo letvico postaviti visoko

Na čelu Hokejske zveze Slovenije ostaja Matjaž Rakovec. V četrtek je na volilni skupščini dobil peti predsedniški mandat, ki se bo končal leta 2030. Izzivov v slovenskem hokeju ne manjka, finance so večna težava, na reprezentančni ravni za zadovoljstvo skrbijo vse selekcije, izstopa pa moška članska. Obetajo pa se spremembe na bolje na Jesenicah.

"Dali so nam še eno možnost, še en mandat, ki bo zelo odločilen za nadaljnji razvoj. Naredili bomo vse, da za naslednjega leta 2032 v Slovenijo dobimo vsaj eno skupino svetovnega prvenstva. Toliko smo že dozoreli, na mednarodni zvezi nam zaupajo, nas poznajo in priznavajo naše vrednote," je v pogovoru s sedmo silo po koncu skupščine v Ljubljani dejal Rakovec.

Pred nekaj leti so že imeli takšno zamisel o skupni kandidaturi, a se je končalo zelo boleče, saj so se Madžari zadnji trenutek umaknili iz projekta. Tudi tokrat bo prva možnost sodelovanja kljub slabi izkušnji Madžarska.

"Spomini so še vedno boleči. A Slovenci znamo, vsi so bili navdušeni nad projektom in prepričan sem, da nam lahko na koncu tudi uspe. Smo pa odprti za vse. Avstrija, Slovaška ..." je o tej temi še dejal predsednik zveze.

Dobiček zveze je manjši, ker tudi pomagajo klubom: "Dobiček bi bil večji, če ne bi pomagali klubom. Če bi vse sešteli, koliko smo pomagali klubom, bi imeli pozitiven društveni sklad - vprašanje pa je, koliko klubov bi še imeli v Sloveniji. Bistveno je, da nam dobavitelji zaupajo. Milijon in pol približno je prihodkov, če gledamo društveni sklad, ga je manj kot polovica negativnega, na pol leta obračamo in plačujemo obveznosti, kar je čisto sprejemljivo."

Članska reprezentanca je bila z obstankom med elito gonilo, a tu so tudi uspehi drugih selekcij: "Oboji v mlajših selekcijah so bili 14. na svetu, a so imeli možnosti za napredovanje. Imamo dve zelo dobri selekciji, kar je za nadaljnji razvoj slovenskega hokeja zelo pomembno."

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Pogled proti OI

Med njegovimi cilji pa je tudi še kakšen nastop Slovenije na olimpijskih igrah: "Cilj je, da se na SP kakšno leto uvrstimo v četrtfinale in da spet ponovimo olimpijske igre prek kvalifikacij. To je zelo uresničljiv cilj, seveda pa si moramo postaviti letvico visoko. Če si na začetku mojega prvega mandata tega ne bi zastavili, sploh ne bi razmišljali o tem, da je možno priti na OI. Za mlajše selekcije pa želim, da ostanejo v skupini IA, to je nek naš domet, ki je v tem trenutku dosegljiv."

Večna težava slovenskega hokeja pa je tudi infrastruktura, a tudi tu so znaki napredka. "Uspelo nam je prenoviti dvorano Tivoli, v Kranju je to tudi stvar novih volitev, a tam dolgujemo hokejistom novo dvorano, ker je obstoječa le nadomestek za prejšnjo, a je šla kupnina od prejšnje tudi za druge športe. V Mariboru in Celju sta dvorani tudi slabi, v Mariboru pa razmišljajo o prenovi. Predvsem Maribor si želi celo dve dvorani, prostora imajo dovolj. Vsi pa čakamo tudi sprejem OPPN v Ljubljani za izgradnjo dodatne pokrite ledene ploskve v Tivoliju," o tej temi pravi Rakovec.

Klubska scena je v zadnjih sezonah ponudila Olimpijo, ki zelo izstopa, ostali ne morejo priti blizu. A se zdaj morda obetajo spremembe, na Jesenicah imajo novo vodstvo s predsednikom Gregorjem Goričarjem ter željo po vrnitvi v najboljše čase.

"To je kruta realnost slovenskega hokeja. Vesel sem, da se je Olimpija pobrala, 13 reprezentantov je imela na SP. Vesel pa sem tudi, da je Grega sprejel izziv, da se je lotil tega res zahtevnega projekta. Ker prihaja iz gospodarstva, se bo zadeve lotil na način, ki je primeren za ta klub. Najbolj vesel pa sem, da so se usedli s HDD mladi Jesenice in bodo skupaj orali ledino. Tam je ogromno kadra, prav je, da sodelujejo. Ne bo šlo čez noč, smo pa na pravi poti in imamo človeka, ki bo znal jeseniški hokej spraviti na raven Olimpije. Potem pa imamo spet stare dobre derbije," je optimist Rakovec.

O bližnji prihodnosti je omenil še projekt na Bledu, kjer čez dve sezoni (2027/28) načrtujejo vključitev v alpsko ligo (v naslednji bo sicer Slovenijo tam predstavljal le jeseniški klub). Spodbuda za mariborski hokej bi bila morebitna nova dvorana, v Celju pa naj bi počasi spet začeli sestavljati člansko ekipo.

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