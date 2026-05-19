Torek, 19. 5. 2026, 19.57

Nigerijci skupaj z Američani ubili 175 borcev Islamske države

Nigerijska vojska | Nigerijska vojska | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nigerijska vojska je danes sporočila, da je bilo v skupnih zračnih napadih, ki jih je pretekli konec tedna izvedla skupaj z ameriškimi silami, ubitih 175 borcev Islamske države (IS), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med ubitimi naj bi bil tudi drugi najvišji poveljnik IS na svetovni ravni.

"Skupni napadi so privedli do uničenja kontrolnih točk IS, skladišč orožja, logističnih središč, vojaške opreme in finančnih mrež, ki so se uporabljale za vzdrževanje terorističnih operacij," je navedla nigerijska vojska.

Ubit tudi "najaktivnejši terorist na svetu" 

V vasi na severovzhodu države naj bi bil ubit tudi Abu Bilal al Minuki, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump opisal kot najaktivnejšega terorista na svetu.

Al Minuki je na globalni ravni za IS zagotavljal strateško vodenje na področju medijskih in finančnih operacij ter razvoja in proizvodnje orožja, eksplozivnih sredstev in dronov, navajata nigerijska vojska in ameriško poveljstvo za Afriko (Africom).

Poleg Islamske države v Nigeriji delujejo tudi druge skrajne islamistične skupine in milice, kot je Boko Haram, zahodna Afrika pa je glede na poročilo organizacije ACLED, ki spremlja konflikte po svetu, najaktivnejše globalno območje delovanja takšnih skupin.

