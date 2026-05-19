Italijanski trener Rolando Maran je novi selektor albanske nogometne reprezentance, je tamkajšnja nogometna zveza zapisala na spletni strani. Dvainšestdesetletni strokovnjak je z zvezo podpisal pogodbo do konca leta 2027 oziroma do konca skupinskega dela kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo.

Maran, tokrat bo prvič v vlogi selektorja, je na klopi zamenjal Brazilca Sylvinha, ki se z reprezentanco Albanije ni uvrstil na prihajajoče svetovno prvenstvo. Albanija je v dodatnih kvalifikacijah v polfinalu izgubila proti Poljski.

Novi selektor Albanije je vso klubsko kariero preživel v domovini, med drugim je vodil klube, kot so Pisa, Genoa, Cagliari, Chievo, Catania, Vicenza in še nekaj drugih. Nazadnje je bil med januarjem in julijem lani na klopi Brescie.