Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
19. 5. 2026,
19.47

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nogomet SP 2026 SP 2026 Albanija Rolando Maran

Torek, 19. 5. 2026, 19.47

16 minut

Rolando Maran selektor albanskih nogometašev

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rolando Maran | Rolando Maran je novi selektor Albanija. | Foto Guliverimage

Rolando Maran je novi selektor Albanija.

Foto: Guliverimage

Italijanski trener Rolando Maran je novi selektor albanske nogometne reprezentance, je tamkajšnja nogometna zveza zapisala na spletni strani. Dvainšestdesetletni strokovnjak je z zvezo podpisal pogodbo do konca leta 2027 oziroma do konca skupinskega dela kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo.

Maran, tokrat bo prvič v vlogi selektorja, je na klopi zamenjal Brazilca Sylvinha, ki se z reprezentanco Albanije ni uvrstil na prihajajoče svetovno prvenstvo. Albanija je v dodatnih kvalifikacijah v polfinalu izgubila proti Poljski.

Novi selektor Albanije je vso klubsko kariero preživel v domovini, med drugim je vodil klube, kot so Pisa, Genoa, Cagliari, Chievo, Catania, Vicenza in še nekaj drugih. Nazadnje je bil med januarjem in julijem lani na klopi Brescie.

Zlatko Dalić
Sportal Zlatko Dalić izbral nogometaše za mundial
Cristiano Ronaldo
Sportal Cristiano Ronaldo gre na šesto svetovno prvenstvo
Euro 2024 prva tekma Nemčija Škotska Julian Nagelsmann
Sportal Presenečenje iz Nemčije: 40-letnik se vrača v reprezentanco
Ralf Ragnick
Sportal Avstrijski selektor zaupa preverjenemu kadru
nogomet SP 2026 SP 2026 Albanija Rolando Maran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.