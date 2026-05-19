Cristiano Ronaldo gre na šesto svetovno prvenstvo.

Cristiano Ronaldo bo to poletje sodeloval na svojem šestem svetovnem prvenstvu v nogometu. Enainštiridesetletni zvezdnik je na seznamu reprezentance evropskih prvakov leta 2016, je na današnji novinarski konferenci razkril selektor Roberto Martinez, poročata nemška tiskovna agencija dpa in francoska AFP.

Poleg Ronalda, ki igra za Al Nasr, je Španec na portugalski klopi nominiral še dva igralca, ki imata pogodbo s klubi v Savdski Arabiji. To sta Joao Felix, Ronaldov soigralec, in Ruben Neves, ki igra za Al Hilal.

Branilce naslova v ligi prvakov, Paris Saint-Germain, bodo zastopali Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha in Goncalo Ramos. Bruno Fernandes iz Manchester Uniteda in Bernardo Silva iz mestnega tekmeca Manchester Cityja bosta v zvezni vrsti.

Portugalska je nedvomno favorit v skupini K, kjer se bo 28. junija pomerila s svojim najtežjim nasprotnikom v skupinskem delu, Kolumbijo. Portugalci se bodo 23. junija pomerili tudi z Uzbekistanom, 17. junija pa z Demokratično republiko Kongo na uvodni tekmi prvenstva.