Portugalska reprezentanca za SP

Portugalski selektor na seznam za šesti nastop na SP uvrstil tudi Ronalda

Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo gre na šesto svetovno prvenstvo. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo bo to poletje sodeloval na svojem šestem svetovnem prvenstvu v nogometu. Enainštiridesetletni zvezdnik je na seznamu reprezentance evropskih prvakov leta 2016, je na današnji novinarski konferenci razkril selektor Roberto Martinez, poročata nemška tiskovna agencija dpa in francoska AFP.

Poleg Ronalda, ki igra za Al Nasr, je Španec na portugalski klopi nominiral še dva igralca, ki imata pogodbo s klubi v Savdski Arabiji. To sta Joao Felix, Ronaldov soigralec, in Ruben Neves, ki igra za Al Hilal.

Branilce naslova v ligi prvakov, Paris Saint-Germain, bodo zastopali Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha in Goncalo Ramos. Bruno Fernandes iz Manchester Uniteda in Bernardo Silva iz mestnega tekmeca Manchester Cityja bosta v zvezni vrsti.

Portugalska je nedvomno favorit v skupini K, kjer se bo 28. junija pomerila s svojim najtežjim nasprotnikom v skupinskem delu, Kolumbijo. Portugalci se bodo 23. junija pomerili tudi z Uzbekistanom, 17. junija pa z Demokratično republiko Kongo na uvodni tekmi prvenstva.

Seznam Portugalske za SP:

- vratarji: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi);
- branilci: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes, Ruben Dias (oba Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahče), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica);
- vezisti: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves, Vitinha (oba PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
- napadalci: Cristiano Ronaldo, Joao Felix (oba Al Nasr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG).

