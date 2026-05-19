Avtor:
STA

Torek,
19. 5. 2026,
14.45

Osveženo pred

35 minut

Avstrijska reprezentanca za nastop na SP 2026

Avstrijski selektor zaupa preverjenemu kadru

Ralf Ragnick | Ralf Ragnick stavi na preverjen kader. | Foto Guliverimage

Ralf Ragnick stavi na preverjen kader.

Foto: Guliverimage

Avstrijski nogometni selektor Ralf Rangnick je v ponedeljek objavil seznam ekipe severnih sosedov Slovenije, na katerem je kar 14 igralcev iz nemške bundeslige. Avstrija bo nastopila na prvem svetovnem prvenstvu v nogometu po letu 1998. Napadalci so Marko Arnautović, Michael Gregoritsch in Saša Kalajdžić.

Haris Tabaković
V 26-članski ekipi so med drugim vezist Bayerna iz Münchna Konrad Laimer, vezist Borussie Dortmunda Marcel Sabitzer in trojica rdečih bikov iz Leipziga Christoph Baumgartner, Xaver Schlager in Nicolas Seiwald.

Svoj prvi svetovni nastop bo branilec Real Madrida David Alaba doživel pri 33 letih, prav tako bo na SP pri 37 letih prvič nastopil tudi najboljši strelec Marko Arnautović.

"Če bodo vsi ostali zdravi, bomo zelo zadovoljni in verjamem, da je ta ekipa sposobna velikih stvari. Želimo priti dlje kot na euru 2024. To pomeni, da želimo napredovati iz skupinskega dela in nato vsaj prebroditi prvo tekmo izločilnih bojev," ima velike načrte Rangnick.

Na EP pred dvema letoma se je Avstrija uvrstila v osmino finala, kjer jo je izločila Turčija.

Avstrija je se bo na SP pomerila z Jordanijo, svetovno prvakinjo Argentino in Alžirijo.

Med rezervami za primer poškodbe kakšnega od vpoklicanih ali odpovedi je na širšem seznamu tudi dobri slovenski znanec Raul Florucz, nekdanji igralec ljubljanske Olimpije, prvi strelec slovenske lige v sezoni 2024/25.

Lani je za rekordno odškodnino slovenskega prvenstva prestopil k belgijskemu prvaku Royale Union Saint-Gilloise.

Seznam Avstrije za SP:

- vratarji: Patrick Pentz (Broendby), Alexander Schlager (Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen);
- branilci: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia);
- vezisti: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (WAC), Nicolas Seiwald (Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg);
- napadalci: Marko Arnautović (Crvena zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK).

