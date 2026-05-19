Vratarski veteran Manuel Neuer se bo dve leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami, poročanje nemških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja Juliana Nagelsmanna, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumannom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek.

Nagelsmann je v soboto v nastopu na nemški televiziji zavrnil komentar za Sky Germany o vrnitvi svetovnega prvaka iz leta 2014. Tudi nemška nogometna zveza DFB na to temo ni želela dati komentarja.

Julian Nagelsmann naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumannom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek.

Neuer se je po euru 2024 upokojil iz nemške reprezentance, potem ko je za elf odigral 124 tekem. V petek je podaljšal pogodbo z Bayernom iz Münchna za eno leto, do leta 2027.

Nagelsmann je Baumanna dosledno podpiral kot prvo možnost za to poletje, saj ima Marc-Andre ter Stegen težave s poškodbami.

Čeprav je Neuer to sezono navdušil in osvojil nagrado za igralca tekme pri zmagi Bayerna z 2:1 nad Real Madridom v četrtfinalu lige prvakov, tudi njegovo zdravstveno stanje ni optimalno.

To sezono je izpustil več tekem zaradi poškodbe mečne mišice v isti nogi, ki si jo je zlomil v smučarski nesreči leta 2022.

Po eni uri tekme je moral iz igre zaradi ponovitve iste poškodbe na sobotni tekmi Bayerna v bundesligi, in je pod vprašajem za finale nemškega pokala s Stuttgartom.

Leta 2014 je bil z Nemčijo svetovni prvak ter dvakrat tretji leta 2010 na SP in leta 2012 na evropskem prvenstvu.