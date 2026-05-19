Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
19. 5. 2026,
14.57

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
poškodba Manuel Neuer Nemčija nogomet SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Torek, 19. 5. 2026, 14.57

29 minut

Vrnitev v nemško reprezentanco

Nemčija bo na SP lahko računala na veterana Manuela Neuerja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Manuel Neuer | Manuel Neuer naj bi zaigral za Nemčijo na bližajočem se svetovnem prvenstvu. | Foto Reuters

Manuel Neuer naj bi zaigral za Nemčijo na bližajočem se svetovnem prvenstvu.

Foto: Reuters

Vratarski veteran Manuel Neuer se bo dve leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami, poročanje nemških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ralf Ragnick
Sportal Avstrijski selektor zaupa preverjenemu kadru
Haris Tabaković
Sportal Neverjetna smola junaka BiH, ki spominja na trpljenje Luke Dončića

Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja Juliana Nagelsmanna, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumannom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek.

Nagelsmann je v soboto v nastopu na nemški televiziji zavrnil komentar za Sky Germany o vrnitvi svetovnega prvaka iz leta 2014. Tudi nemška nogometna zveza DFB na to temo ni želela dati komentarja.

Julian Nagelsmann naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumannom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. | Foto: Reuters Julian Nagelsmann naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumannom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. Foto: Reuters

Neuer se je po euru 2024 upokojil iz nemške reprezentance, potem ko je za elf odigral 124 tekem. V petek je podaljšal pogodbo z Bayernom iz Münchna za eno leto, do leta 2027.

Nagelsmann je Baumanna dosledno podpiral kot prvo možnost za to poletje, saj ima Marc-Andre ter Stegen težave s poškodbami.

Čeprav je Neuer to sezono navdušil in osvojil nagrado za igralca tekme pri zmagi Bayerna z 2:1 nad Real Madridom v četrtfinalu lige prvakov, tudi njegovo zdravstveno stanje ni optimalno.

To sezono je izpustil več tekem zaradi poškodbe mečne mišice v isti nogi, ki si jo je zlomil v smučarski nesreči leta 2022.

Po eni uri tekme je moral iz igre zaradi ponovitve iste poškodbe na sobotni tekmi Bayerna v bundesligi, in je pod vprašajem za finale nemškega pokala s Stuttgartom.

Leta 2014 je bil z Nemčijo svetovni prvak ter dvakrat tretji leta 2010 na SP in leta 2012 na evropskem prvenstvu.

Joao Pedro
Sportal Srce parajoči prizori iz Brazilije, družina zaman čakala na potrditev
Neymar
Sportal Ko je Ancelotti omenil Neymarja, je dvorana norela od navdušenja!
Branko Oblak
Sportal Branko Oblak je bil prvi. Če leta 1930 ne bi bilo bojkota, bi bil drugi.
Dani Carvajal Real Madrid
Sportal Dani Carvajal po koncu sezone odhaja iz Madrida
poškodba Manuel Neuer Nemčija nogomet SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.