Sanchez opozoril na nepravico, ki se godi Olimpiji: Ne spoštujejo nas

Danes se bosta na uvodni tekmi 30. kroga Prve lige Telemach udarili Nafta in Olimpija. Lendavčani se potegujejo za obstanek, Ljubljančanom, ki imajo opravka s peklenskim ritmom, v katerem si za razliko od tekmecev lahko privoščijo manj počitka, pa se nasmiha naslov državnega prvaka. Pred Mariborom, ki bo v nedeljo zvečer v Stožicah gostoval pri Bravu, imajo ob dveh odigranih tekmah več kar 13 točk prednosti. Koper bo v nedeljo v primorskem spopadu gostil Primorje, Celje pa Muro. To bo zadnja tekma Rierove čete pred atraktivnim gostovanjem v Firencah. V ponedeljek se bosta na lokalnem derbiju spopadla Domžale in Radomlje.

Pri Olimpiji si želijo enake obravnave

Olimpija se lahko pohvali z ogromno prednostjo pred tekmeci. Foto: Aleš Fevžer Nogometaši Olimpije se v zadnjem obdobju spopadajo z zelo zgoščenim tekmovalnim urnikom. Trener Victor Sanchez je javno izpostavil težavo, saj imajo zeleno-beli za razliko od številnih tekmecev krajši premor med odigranimi tekmami, to pa Špancu povzroča težave, saj v moštvu primanjkuje svežine, hkrati pa so večje možnosti poškodb. "Ne želim se preveč pritoževati, ampak če ne rečem ničesar, potem nas nihče ne bo spoštoval, kot si zaslužimo. Soočamo se namreč z novim izzivom, saj moramo igrati proti ekipam, ki imajo več časa za pripravo. Utrujeni smo, pa moramo že v soboto spet igrati proti Nafti, ki ima tako kot Koper na voljo dan več. Ne vem, zakaj ne moremo igrati v nedeljo kot druge ekipe. Naša tekma je edina, ki se igra v soboto," je po sredinem remiju s Kopru potožil trener Olimpije.

"V desetih dneh imamo štiri tekme, če štejemo še pokal. To je nemogoče. To je proti Fifinim priporočilom, ki govorijo, da moramo imeti 72 ur premora med tekmami. Maribor bo za primerjavo imel štiri dni več časa za počitek v istem obdobju. Naši igralci so utrujeni, vse več težav imamo s poškodbami. Mislim, da nas tisti, ki načrtujejo koledar, ne spoštujejo. Želimo si le enake obravnave. Zame je neverjetno, da ves čas igramo proti ekipam, ki imajo dan dlje za pripravo. To je v tem obdobju sezone zelo pomembna zadeva," je izpostavil Španec, ki je vse bližje prvi lovoriki v Sloveniji.

Nafta in Olimpija brez najboljših napadalcev

Gostovanje v Lendavi, to je edina sobotna tekma 30. kroga, bo v tem pogledu prineslo vsaj nekaj zadovoljstva, saj si bodo lahko zmaji po njem končno privoščili počitek med tednom. Zeleno-bela četa se odpravlja na najdaljše gostovanje v 1. SNL, saj jih iz Ljubljane do Lendave loči več kot 200 kilometrov. Olimpija bo naletela na zelo motiviranega tekmeca, ki bo v Športnem parku Lendava lovil prepotrebne točke v boju za obstanek. Domžale so se v zadnjem obdobju rezultatsko prebudile in pahnile Nafto na zadnje mesto. Prekmurci imajo točko manj, a so tudi odigrali tekmo manj od dvakratnih slovenskih prvakov, z uspehom proti Olimpiji pa bi se spet približali osmouvrščenim Radomljam, tako da bi lahko do konca sezone potekal celo troboj za obstanek.

Nogometaši Olimpije so v tej sezoni pretrd oreh za Nafto. Dobili so vse tri medsebojne tekme, vratar Matevž Vidovšek pa je prav na vseh ohranil mrežo nedotaknjeno. Zmaji so v Ljubljani zmagali z 2:0 in 3:0, v Lendavi pa z 1:0. Jeseni je Olimpiji zmago v gosteh pri Nafti zagotovil zadetek Alexa Blanca. Foto: Grega Valančič/Sportida

V taboru Nafte bi lahko še kako pogrešali hrvaškega napadalca Josipa Špoljarića, ki je na zadnji domači tekmi proti Muri dosegel kar štiri zadetke, nato pa se med tednom poškodoval proti mlinarjem. Oslabljen pa bo tudi napad Olimpije. In to kako! Zaradi kazni bo manjkal prvi strelec in asistent tekmovanja Raul Florucz, ki je med tednom proti Kopru navdušil z izjemnim preigravanjem in hitrim prodorom, po katerem so zmaji dosegli edini zadetek proti kanarčkom, prejšnji teden pa se je na gostovanju v Ajdovščini poškodoval Estonec Alex Tamm, ki bo z igrišč odsoten nekaj tednov. Zaradi kazni bo Sanchez poleg novopečenega avstrijskega reprezentanta pogrešal tudi Jurgena Celhako.

Slaviša Stojanović proti nekdanjemu varovancu

Nedelja bo za razliko od soboto postregla s kar tremi prvoligaškimi tekmami. Začelo se bo ob 15. uri na Bonifiki, kjer bo Koper na primorskem derbiju pričakal Primorje. Odkar kanarčke vodi Slaviša Stojanović, Koprčani ne izgubljajo, ampak zasedajo tretje mesto, ki vodi v Evropo. Če bodo izkoristili prednost domačega igrišča še proti Ajdovcem, bodo zaključek sezone, ki prinaša tudi imenitno priložnost v pokalu, kjer bodo Koprčani v polfinalu gostili v zadnjem obdobju manj uspešni Bravo, pričakali še v boljšem razpoloženju.

Slaviša Stojanović se je zadnjič v karieri kot trener s Primorjem pomeril 6. maja 2009. Vodil je Celje in v Ajdovščini izgubil z 0:2. Zanimivo je, da je bil takrat njegov varovanec tudi Milan Anđelković, s katerim se bo danes spopadel v trenerskem obračunu. Foto: Aleš Fevžer

So pa izbranci Milana Anđelkovića jeseni že pokazali, da lahko kanarčkom prekrižajo načrte. Na Bonifiki so zmagali s 4:3 in odnesli vse tri točke. To je bil dvoboj, na katerem je blestel dvakratni strelec Semir Smajlagić, ki je nato v zimskem premoru zapustil prestolnico burje. V napadu ga, kar zadeva učinkovitost, nadomešča Haris Kadrić, ki je med tednom dvakrat zatresel mrežo Brava.

Še zadnjič pred gostovanjem leta v Firencah

Celjani so še pod vtisom imenitnega četrtkovega spektakla v Evropi, kjer so pred rekordnim številom gledalcev (12.512) namučili slovito Fiorentino (1:2) in napovedali, da v Firence odhajajo polni samozavesti in želje, da premagajo vijolice. Trener Albert Riera bo zaradi gostovanja leta, Celje se bo v četrtek potegovalo za vstop v polfinale konferenčne lige, na nedeljski tekmi proti Muri najverjetneje prevetril udarno zasedbo. V prvenstvu je nanizal tri zaporedne zmage in se približal želenemu (vsaj) tretjemu mestu, svoje načrte glede Evrope ima tudi v pokalu, kjer bo 24. aprila v polfinalni poslastici gostil Olimpijo.

Ko je Mura nazadnje gostovala v Celju, tudi takrat je sodil Slavko Vinčić, je okrog 1.500 gledalcev videlo festival zadetkov in preobratov. Mura je do 62. minute z dvema zadetkoma nekdanjega napadalca Celja Daria Vizingerja vodila z 2:0, nato pa so grofje v 17 minutah zadeli kar štirikrat. Končni rezultat (4:3) je postavil Amadej Maroša. Foto: Aleš Fevžer

Muri na drugi strani ne cvetijo rožice. Črno-beli so padli v rezultatsko krizo, nanizali tri poraze, prednost pred najslabšimi klubi 1. SNL pa se topi. Če bi nadaljevali črni niz, hkrati pa bi ekipi Domžal in Nafte začeli kopičiti zmage, bi lahko bilo v zadnjih krogih glede boja za obstanek še pestro.

Maribor v Stožicah pri neprepričljivem Bravu

Nedeljski prvoligaški spored se bo končal pod žarometi v Stožicah, kjer bo pri Bravu gostoval Maribor. Vijolice se bodo vrnile na največji nogometni objekt v Sloveniji že v začetku maja, ko se bo odigral zadnji večni derbi v tej sezoni, do takrat pa želijo varovanci Boštjana Cesarja dvigniti rezultatsko krivuljo in ostati kolikor toliko blizu vodilnim zmajem. V zadnjem obdobju so Mariborčani zelo skromni na gostovanju. Izgubili so tako v Ajdovščini kot tudi Domžalah, v napadu pa še kako pogrešajo Benjamina Tetteha.

Boštjan Cesar je kot trener Maribora prebil led v 1. SNL prav na gostovanju pri Bravu. Bilo je 20. oktobra 2024, vijolice pa so takrat gostovale na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški in zmagale z 1:0. Strelec zmagovitega zadetka je bil Hilal Soudani. Mladi ljubljanski klub se je kmalu maščeval vijolicam. 15. februarja je na tekmi preobratov osvojil Ljudski vrt (3:2). To je še do danes edini domači poraz Cesarja kot trenerja vijolic. Foto: Aleš Fevžer

Zdaj jih čaka spopad z Bravom, ki je v hudi rezultatski krizi, zaradi katere izgublja boljše izhodišče v boju za Evropo. Padel je na peto mesto, v 1. SNL ni zmagal že sedem tekem zapored (osvojil je le tri točke), vseeno pa še vztraja v boju za pokalno lovoriko, kjer bo 19. aprila v polfinalu gostoval v Kopru, tako da bi lahko sezona 2024/25 postregla z novim zgodovinskim podvigom.

Statistika zaveznica Radomljanov

Ponedeljek prinaša lokalni derbi v Domžalah, na katerem lahko dvakratni državni prvaki z zmago prepolovijo zaostanek za Radomljani, ki zasedajo "varno" osmo mesto. Izbranci Dejana Dončića so bili dolgo zasidrani na dnu razpredelnice, po zmagah nad Mariborom (1:0) in Muro (2:0) pa je zasijal konkreten žarek upanje na obstanek.

Danijel Šturm je v tej sezoni dosegel že 11 zadetkov, tako da se poteguje za naslov najboljšega strelca 1. SNL. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Tega, da so nevarno blizu dnu lestvice, se zavedajo tudi v taboru mlinarjev. Med tednom so osvojili še kako pomembne točke proti neposrednemu tekmecu Nafti (4:1) in prvič po skoraj polovici leta v mrežo tekmeca pospravili kar štiri žoge. V ponedeljek bo statistika njihova zaveznica, saj so Radomlje v tej sezoni dobile vse tri medsebojne tekme. Domžalčane so premagale z 1:0, 4:1 in 1:0.

