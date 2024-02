Olimpija želi na –7, Rogaška Slatina tega ni doživela vse od leta 1993

Prvoligaška nogometna karavana vstopa v 23. krog. Danes bosta za točke obračunala Aluminij in Olimpija, ki se lahko z zmago vodilnemu Celju približa na –7. Krznarjeva četa se v nedeljo odpravlja k v spomladanskem delu razglašenim Domžalam, pred tem se bo Maribor, ki še ni dočakal odločitve disciplinskega sodnika o razpletu prekinjene tekme v Murski Soboti, mudil pri zadnjeuvrščeni Rogaški. Muro bo prvič vodil Anton Žlogar, na Fazanerijo prihajajo Radomljani. V ponedeljek se bosta v Šiški za četrto mesto spopadla Bravo in Koper.

1. SNL, 23. krog:

Sobota, 24. februar:

Branilci naslova v Kidričevem

Tin Matić in Gal Gorenak želita danes prekrižati načrte drugouvrščeni Olimpiji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ob 17.30 bo šlo zares v Kidričevem. Aluminij se je z zadnjo zmago nad Radomljani povzpel na varno osmo mesto, to je bil obračun dveh kandidatov za boj za obstanek, na katerem so točke štele ''dvojno'', zdaj pa čaka Štajerce obračun še z močnejšim tekmecem. Prihaja Olimpija, ki si ne sme privoščiti spodrsljajev, če želi še ogroziti prvo mesto Celjanov. Roberta Pevnika, ki Aluminija proti Olimpiji ne bo mogel voditi ob igrišču, lahko veseli strelska forma Hrvata Tina Matića. Posojen napadalec Celja jo je v prejšnjem krogu zagodel mlinarjem z dvema zadetkoma. Na vratih šumarjev bo znova stal zelo mlad vratar. To bo 17-letni Lan Jovanović ali leto starejši Jan Petek, saj sta 20-letni Samo Pridgar in 24-letni Hrvat Tibor Banić poškodovana.

Zmaji, ki jih je pred zadnjo tekmo z Domžalami (1:0) šokirala huda poškodba največje zimske okrepitve Antonia Marina, prihajajo v Kidričevo po tri točke. Olimpija je na tem delu Štajerske, ki ga odlično poznata nekdanja igralca Aluminija Timi Max Elšnik in Marko Brest, doživela že nekaj bolečih porazov. Tokrat so v taboru Ljubljančanov prepričani, da bo drugače. Bi lahko podobno kot na zadnji tekmi navijače zeleno-belih in trenerja Zorana Zeljkovića spravil v dobro voljo Raul Florucz? Pomembnost zmage je še toliko večja, saj bo Olimpija v prihodnjem krogu gostila vodilne Celjane.

Maribor prvič po treh desetletjih v Rogaški Slatini

Josip Iličić je zadel v polno na vseh treh letošnjih tekmah, a je vprašanje, kakšna bo usoda zadetka s srečanja na Fazaneriji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V času nedeljskega kosila bo Maribor, ki še vedno čaka na odločitev disciplinskega sodnika glede razpleta srečanja 21. kroga proti Muri, poskušal upravičiti vlogo favorita proti Rogaški. Obeta se nogometni praznik, ki bi lahko tribune nedavno posodobljenega objekta napolnil do zadnjega mesta. Maribor bo gostoval v Rogaški Slatini v 1. SNL prvič po letu 1993. Ko sta se tekmeca srečala prvič v tej sezoni, je Rogaška v Krškem po preobratu osvojila točko (2:2) in pokvarila načrte vijolicam, ki so nedolgo po tem zamenjale trenerja.

Zadnjeuvrščeni klub še verjame v čudežni obstanek, optimizma jim ni vzel niti visok poraz v Celju (1:4). Izbranci Oskarja Drobneta so letos doma že nadigrali Domžale (4:1), obramba Maribora pa bi lahko imela največ dela s Hrvatom Patrikom Mijićem. Zelo vročega strelca pa imajo tudi Mariborčani. Arnel Jakupović je že pri desetih zadetkih, z novim pa bi prehitel jesenskega kralja Ruija Pedra, ki se po novem dokazuje v Turčiji. Ante Šimundža je lahko zadovoljen s predstavami in pristopom v spomladanskem delu. Aluminij je padel s 7:0, Maribor je proti Muri do prekinitve srečanja vodil z 2:0, neugodnega Brava pa je v Ljudskem vrtu premagal z 2:1. Na vseh omenjenih tekmah je v polno zadel Josip Iličić. Zaradi kazni bo pri gostih, kjer dobiva priložnost vse več mladih igralcev, manjkal Lan Vidmar.

Krznar po novem edini tuji trener v 1. SNL

Damir Krznar je v trenutno edini tuji strateg v 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Naslovu so najbližje Celjani. Odkar je Mura prekinila sodelovanje s srbskim strategom Vladimirjem Vermezovićem, imajo grofje edini na trenerskem stolčku tujega strokovnjaka. To je Hrvat Damir Krznar, ki se z ekipo, v kateri vlada ostra konkurenca na vsakem igralnem položaju, na veselje navijačev pa že izstopa povratnik Aljoša Matko, pripravlja na gostovanje v Domžalah. Na papirju se Celjanom obeta eden lažjih izpitov, saj je rumena družina v letu 2024 izgubila na vseh treh tekmah, tako da se je na lestvici nevarno približala kandidatom za izpad.

Trener Dušan Kosić se zaveda, da bo treba v nedeljo od 15. ure naprej na igrišču pokazati več, težave Domžalčanov pa so ob skromnem izkupičku v napadu še toliko večje, saj ne morejo računati na Danijela Šturma. Celjani prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici brez kaznovanega reprezentanta Žana Karničnika, pred naslednjim krogom, ki prinaša veliki derbi z Olimpijo v Stožicah, pa želijo ohraniti dvomestno prednost pred branilci naslova.

Žlogar prvič na klopi Mure

Anton Žlogar bo na klopi Mure debitiral proti Radomljanom. Foto: NK Mura Na zadnji tekmi na Fazaneriji je bilo zelo burno, saj je nogometni spektakel med Muro in Mariborom pred polnimi tribunami v sončnem vremenu očrnil incident, ko je eksplozivno telo poškodovalo sedem oseb. Mura se je nato zaradi skromnih predstav odločila za menjavo trenerja. Srba Vladimirja Vermezovića je nasledil nekdanji slovenski reprezentant Anton Žlogar, ki je bil nazadnje selektor mladinske vrste, nato pa ga je zamikalo delo v enem večjih slovenskih klubov.

Mura v dvoboj z mlinarji vstopa brez dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Sandi Nuhanović, ki tako ne bo nastopil proti nekdanjim soigralcem, in Italijan Filippo Tripi. Pri gostiteljih računajo, da bo šok terapija ob menjavi trenerja naredila svoje in prebudila črno-bele. O tem je prepričan tudi športni direktor Robert Koren. Radomljani, ki jih vodi Oliver Bogatinov, so večino točk v tej sezoni osvojili v gosteh. Trend želijo nadaljevati v Prekmurju, tudi s pomočjo Gabra Dobrovoljca, ki se jim je pridružil prav iz Murske Sobote.

Spopad za četrto mesto v Ljubljani

V sklepnem dejanju 23. kroga se bosta v Spodnji Šiški v ponedeljek ob 15. uri udarila Bravo Kostel in Koper. Obeta se neposredni obračun za četrto mesto, ki ob določenih pogojih – marsikaj bo odvisno od tega, kdo bo osvojil pokalni naslov – še lahko pelje v Evropo.

V sklepnem dejanju 23. kroga se bosta za točke potegovala Bravo in Koper. Foto: Nik Moder/Sportida

Mladi ljubljanski klub bo v napadu znova pozdravil najboljšega strelca Mateja Poplatnika, ki ga je pogrešal v Ljudskem vrtu, trener Kopra Aleksander Radosavljević pa bo poskušal po Aluminiju v gosteh premagati še Bravo in Primorcem povrniti izgubljeno zmagovalno miselnost.

1. SNL, 23. krog:

Sobota, 24. februar:

Nedelja, 25. februar:

Ponedeljek, 26. februar:

Lestvica: