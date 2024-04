Ruske sile neusmiljeno napadajo: v dveh dneh šest mrtvih in več deset ranjenih

V današnjem obstreljevanju Harkova na severovzhodu Ukrajine, ki ga ruske sile neusmiljeno napadajo, je bila ubita ena oseba, devet je ranjenih, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinjegubov, ki je pred tem poročal o dveh smrtnih žrtvah. Dejal je še, da je Rusija Harkov napadla z vodenimi bombami.

Ukrajinske železnice so sporočile, da je bila žrtev eden od njihovih zaposlenih. Gre za še en ciljno usmerjen napad na civilno železniško infrastrukturo, so po poročanju AFP sporočili iz železnic.

Razmere v Harkovu, ki leži blizu ruske meje, so se zaradi ruskega bombardiranja močno poslabšale. Na to je v današnji izjavi opozorila tudi humanitarna organizacija Mednarodni reševalni odbor (IRC).

Kot so navedli, so nedavni napadi povzročili veliko škodo na civilni infrastrukturi in močno povečali število žrtev med lokalnim prebivalstvom. Mesto se sooča z izpadi električne energije, motnjami v oskrbi z vodo in ogrevanjem ter ohromitvijo javnega prometa.

Foto: Reuters

Rusi nad Odeso s prepovedanim kasetnim strelivom

Ruske sile so v ponedeljek izvedle napad na Odeso, v katerem so umrli štirje ljudje, še ena oseba je danes umrla v bolnišnici, je na Telegramu sporočil vodja regionalne vojaške uprave Oleg Kiper.

Kot je še dejal, se zaradi poškodb zdravi 23 ljudi, od katerih jih je osem v resnem stanju, od teh so štirje, med njimi tudi štiriletna deklica, v izjemno resnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kiper je kasneje sporočil, da so za danes v regiji razglasili dan žalovanja.

Ukrajina je Rusijo obtožila tudi, da je v napadu na Odeso uporabila kasetno strelivo, katerega uporaba je po mednarodni konvenciji prepovedana.

Kot je na Telegramu danes sporočilo ukrajinsko tožilstvo, gre za neselektivno orožje, ki lahko povzroči znatno število žrtev med civilnim prebivalstvom. Kovinski drobci streliva so bili najdeni v polmeru kilometra in pol od mesta udarca, je navedlo v izjavi.

Pri tem so objavili videoposnetek, ki naj bi prikazoval eksplozije eksplozivnih teles iz balistične rakete iskander, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruske rakete so v ponedeljkovem napadu na Odeso zadele in poškodovale tudi stavbo, ki je med domačini znana kot "grad Harryja Potterja", zaradi podobnosti s tistim iz filma o slavnem čarovniku. Stavba, ki jo je zajel ogenj, je rezidenca nekdanjega poslanca Serhija Kivalova, ki je bil v napadu ranjen. V njej je pravna akademija, ki jo vodi Kivalov.