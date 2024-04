Ste prepričani, da je vaše delovno razmerje v skladu z zakonodajo?

Delovno razmerje je pomemben vidik v življenju vsakega posameznika. Razmerje med delavcem in delodajalcem je osnova delovnega prava , ki zahteva jasnost, poštenost in spoštovanje zakonodaje. Ključnega pomena je, da se kot delavec zavedate svojih pravic in obveznosti že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ter tudi v primeru morebitne odpovedi. Le tako se lahko učinkovito zaščitijo interesi in zagotovijo pravični pogoji za delo.

To je dokument, ki podrobno opredeljuje vaše delovne obveznosti, pravice in dolžnosti, vključno s plačo, delovnim časom in počitkom, bolniško odsotnostjo in drugimi ključnimi vidiki vašega dela. Vsi elementi morajo biti pravilno navedeni, v skladu s tistim, kar ste se dogovorili z delodajalcem. Ker trg dela postaja vse kompleksnejši, mora pogodba vsebovati tudi dodatne določbe, ki so kompleksnejše. Na tem mestu vam bo prav prišlo, da bo dokumente pregledal Pravnik na dlani.

Pogodba o zaposlitvi je temeljni dokument delovnega razmerja. Preden jo podpišete, jo dobro preglejte! Predlagamo, da to delo zaupate pravnim strokovnjakom, ki vedo, kje so lahko morebitne pasti.

Odpoved, ki jo poda delodajalec

Odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko sproži ena ali druga stran, torej delodajalec ali delavec. Pomembno je tudi, ali gre za odpoved pogodbe za nedoločen čas, določen čas ali odpoved v času poskusnega dela.

Delodajalec ima pravico ukrepati zoper delavca, ki krši delovne obveznosti. V ta namen ima na razpolago disciplinske ukrepe, pisno opozorilo, poziv delavca na zagovor, redno odpoved iz krivdnega razloga in izredno odpoved. Delodajalec vam lahko izredno odpoved lahko poda le z utemeljenimi razlogi, ki jih navaja zakon. Bodite previdni, morda vam bo šef podal v podpis izredno odpoved, vendar njegovi razlogi sploh niso upravičljivi. Ali pa vas o kršitvah, ki ste jih naredili, predhodno ni obvestil, pa bi vas moral. Dati vam mora tudi možnost, da svojo napako zagovarjate. Bodite pozorni, saj vaših pravic delodajalec ne sme kršiti!

Odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delavec

Ne glede na razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi si boste kasneje še hvaležni, če boste zadnji korak izpeljali profesionalno. Ko delavec vloži redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, začne teči odpovedni rok, določen s pogodbo o zaposlitvi ali zakonom. V tem primeru delavcu odpravnina ne pripada. Prav tako ni upravičen do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Izredna odpoved, ki jo sproži delavec, je predvidena, če delodajalec huje krši pogodbo. V tem primeru je potreben poseben postopek. Najprej morate delodajalca pisno opozoriti na kršitev, nato podati prijavo na inšpektorat. Če delodajalec kršitve ne odpravi oziroma svoje obveznosti ne izpolni v treh delovnih dneh od vročitve opozorila, mu lahko podate izredno odpoved. V tem primeru vam po zakonu pripadajo odpravnina, odškodnina ter denarno nadomestilo za brezposelnost. Delovno razmerje preneha s podajo odpovedi brez odpovednega roka.

