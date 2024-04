Celjski stadion bo imel prenovljeno podobo

Celjski nogometaši so konec tedna predčasno osvojili naslov državnih prvakov za sezono 2023/24. Zdaj pa so v Celju začeli tudi dela za prekategorizacijo celjskega stadiona Z'dežele na višjo raven zahtev krovne zveze Uefe, so sporočili iz MO Celje.

Kot so sporočili iz celjske občine, trenutno stadion, s katerim upravlja družba ZPO Celje, ne izpolnjuje standardov za igranje tekem zadnjih dveh kvalifikacijskih krogov evropskih tekmovanj ali tekem najvišje ravni evropskih klubskih tekmovanj in reprezentančnih tekem.

Ta mesec so se začela gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za prvo fazo prekategorizacije po predpisih Uefe, kar bo omogočilo tekme kvalifikacijskih krogov lige prvakov (z izjemo zadnjega), evropske lige in konferenčne lige. Vrednost teh del je ocenjena na 688.865,97 evra brez DDV.

Za ta prehod na višjo raven so v tej fazi predvideli postavitev kontrole vstopov z vstopnimi vrtiljaki, izgradnjo kontrolne sobe s pripadajočo nadzorno opremo (nadzorne kamere, monitorji in potrebne inštalacije), prostore za trenerje in sodniško garderobo ter uvedbo sobe za kontrolo dopinga.

Kot so dodali na MO Celje, bodo morali za prehod na četrto raven celostno posodobiti razsvetljavo igralne površine stadiona, kar je tudi najvišji predviden strošek v celotnem projektu, po podpisani pogodbi bo znašal 487.797,12 evra brez DDV. Poleg tega bodo morali urediti še televizijske studie, novinarsko tribuno, dodatne prostore VIP, sodobno ozvočenje, dodatna parkirišča in še izboljšati razmere za delo medijev.

Dodali so, da so danes na portalu javnih naročil objavili novo javno naročilo za prekategorizacijo stadiona na četrto raven, kar je druga faza prekategorizacije. Izvedba je odvisna tudi od podpore fundacije za šport, ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Nogometne zveze Slovenije.

Preberite še: