Koper poglobil krizo Olimpije, sladka zmaga Zorana Zeljkovića

Nedeljski derbi 14. kroga 1. SNL je pripadel Kopru. Kanarčki so na Bonifiki premagali Olimpijo (1:0). Edini zadetek je v 67. minuti po podaji Josipa Iličića dosegel Isaac Matondo, zmaji pa so ostali brez prvoligaške zmage že četrtič zapored! Sledil bo spopad Primorja in Radomelj, zadnjeuvrščene Domžale pa bodo v ponedeljek gostile Muro. Sobotni derbi kroga med Bravom in Mariborom je v Stožicah pripadel gostom (2:3), ki so se zavihteli tik pod vrh. Zaostajajo le za vodilnim Celjem, ki je v generalki za evropski obračun z varšavsko Legio, premagal Aluminij (2:1), znova pa je v polno meril prvi strelec lige Franko Kovačević.

Odkar se je na trenerski stolček Kopra vrnil Zoran Zeljković, so kanarčki na domačih tleh pozdravili dve prestižni zmagi. Čeprav so obakrat trpeli, tekmeci pa so si priigrali kopico zrelih priložnosti, ki jih nato na Obali niso znali izkoristiti, so premagali tako Maribor kot tudi Olimpijo. Za zmago proti zmajem je zadostoval zadetek Isaaca Matonda. Francoz je sredi drugega polčasa izvedel imenitno dvojno podajo z Josipom Iličićem, ki se je izkazal za zlatega aduta v koprskih vrstah, in nato z natančnim strelom zatresel ljubljansko mrežo.

Zmaji so zapravili veliko priložnosti, najlepši sta imela Diogo Pinto in Ivan Durdov, a je Metod Jurhar s pomočjo soigralcev v obrambni vrsti zaustavil vse nevarne strele. Koprčani so tako na lestvici ušli zmajem na šest točk prednosti, zmaji pa so še poglobili rezultatsko krizo. V 1. SNL pogrešajo zmago že štiri tekme zapored, na lestvici pa zasedajo zgolj peto mesto, ki ob koncu sezone sploh ne bi zadoščalo za nastop v Evropi.

Pozdrav velikih prijateljev, Jasmina Kurtića (Olimpija) in Josipa Iličića (Koper), pred srečanjem na Bonifiki. Po dvoboju se je veliko bolj smejalo Kranjčanu, ki je prispeval podajo za zmagoviti zadetek Kopra. Foto: Aleš Fevžer

Zeljković se je tako razveselil zmage nad nekdanjim delodajalcem iz Ljubljane. Ni mu manjkalo motivacije, da bi se dokazal proti Olimpiji, katero je vodil med sezono 2023/24, a se takrat ni vse izšlo po njegovih željah. Po nedavni vrnitvi v Slovenijo je v Kopru nasledil Slavišo Stojanovića in Koper na treh tekmah popeljal do sedmih točk.

Olimpija je na drugi strani pod taktirko Fedeja Bessoneja padla v rezultatsko krizo. Za vodilnim Celjem, s katerim se bodo pomerili v osmini finala pokalnega tekmovanja, zaostajajo kar 17 točk.

Veselje Koprčanov po zmagovitem zadetku Francoza Isaaca Matonda proti Olimpiji.

Kopru je pot do zmage olajšala odsotnost Agustina Doffa, ki je preskočil dvoboj na Bonifiki zaradi rojstva otroka. Kapetanski trak pri zmajih je tako prvič od prve minute nosil Marko Brest.

Mlinarji v Ajdovščini

V prestolnici burje se bosta ob 17.30 pomerila Primorje in Radomlje. Med tednom sta upravičila vlogo favorita v pokalnem tekmovanju, kjer sta izločila drugoligaška tekmeca. Rdeče-črni so v primorskem spopadu nadigrali Tabor iz Sežane, katerega vodi Darijan Matić (4:1), mlinarji pa so bili boljši od Beltincev (3:1).

Primorje bo skušalo v nedeljo prvič premagati doma Radomlje v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Ajdovci v 1. SNL še niso doma premagali mlinarjev. Ker sta se Mura in Domžale z zadnjimi uspehi nevarno približala omenjenemu dvojcu, bo dvoboj v prestolnici burje še kako pomemben za obe ekipi. Varovanci Milana Anđelkovića so na zadnjih petih prvoligaških srečanjih osvojili le tri točke, zato želijo izkoristiti prednost domačega igrišča in spraviti navijače v boljšo voljo. Gostje bodo zaradi kazni pogrešali Eneja Klampferja.

Derbi začelja v Domžalah

Sklepno dejanje 14. kroga bo potekalo v ponedeljek na stadionu ob Kamniški Bistrici. V derbiju začelja se bosta pomerila Domžale in Mura, ki sta v prejšnjem krogu poskrbela za odmevni presenečenji. Nogometaši v rumenem so v Stožicah spravili v slabo voljo Olimpijo, čarno-bejli pa so na Fazaneriji kot prvi v tej sezoni ugnali vodilne Celjane in Rierovi četi preprečili, da bi uresničila drzen načrt in kot prva v obdobju državne samostojnosti sklenila sezono brez poraza. Za zmago nad Celjem sta bila najbolj zaslužna nekdanja nogometaša kluba iz knežjega mesta. Nekdanjega delodajalca sta potopila dvakratni asistent Luka Bobičanec in dvakratni strelec Dario Vizinger.

Domžale so v zadnjem krogu presenetile Olimpijo v Stožicah, Mura pa je kot prva v tej sezoni premagala Celjane. Ponedeljek torej obeta spopad klubov s spodnjega dela lestvice, ki sta v 13. kroga poskrbela za odmevni presenečenji. Foto: Filip Barbalić

Muro odlično pozna Anton Žlogar, ki je še v prejšnji sezoni deloval v Prekmurju, zdaj pa skuša preprečiti izpad Domžalčanov v drugo ligo. Z domačo zmago bi po točkah ujeli Muro, s tem pa bi gneča v spodnjem delu razpredelnice postala še večja in napovedala še bolj krčevit boj za obstanek. Mura je pod vodstvom Darjana Slavica prepričana, da si zasluži na lestvici višje mesto, zato se želi v nadaljevanju sezone čimprej dvigniti proti varnejši sredini lestvice.

Benjamin Tetteh je zabil dva gola ob zmagi Maribora. Foto: Aleš Fevžer

Bitka za drugo mesto vijoličastim

V Stožicah so Mariborčani v soboto že takoj v peti minuti doživeli hladno prho. Jakoslav Stanković je sprožil z roba kazenskega prostora, zadela Omarja Rekika in prevarala Ažbeta Juga ter končala v mreži. Avtogol je bil kasneje pripisan mariborskemu branilcu. V 18. minuti pa podobna situacija na drugi strani. Pijus Širvys je podal v kazenski prostor, žoga pa je prišla do Benjamina Tetteha, ki je s kakšnih petih metrov silovito udaril proti vratom, nato pa zadela Marwanna Nzuzija in v loku preletela Uroša Likarja ter končala v mreži. Le tri minute kasneje pa je Tetteh po izjemnem solo prodoru povedel goste v vodstvo. Izkoristil je napako Bena Selana, nato pa stekel proti vratom, zdržal nalet Cristalina Atemone in nato rutinirano žogo poslal mimo Likarja. Jakoslav Stanković je povedel Bravo v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer

V 24. minuti bi lahko Tetteh dosegel hat-trick, nato pa je kljub temu, da je bil že blizu vrat, iskal Hilala Soudanija, a gostje so se zapletli in povišanje prednosti je splavalo po vodi. V 33. minuti so prek Atemone zapretili domači, a Jug je bil na mestu. Minuto kasneje je po napaki Širvysa lepo prodrl še Venouste Baboula, nevarno sprožil, večjo nevarnost pa je z blokom preprečil Rekik. V 40. minuti pa je Tetteh zabil še tretjič. Napako je storil Gašper Jovan, a sodniki so ocenili, da je ob odvzemanju žoge prekršek storil Soudani in gol ni obveljal. Mariborčani so sicer protestirali, a ostalo je pri 1:2. Sledile pa so nevarne minute domačih. Najprej je Aldin Jakupović preizkusil Jugovo zbranost, v 43. minuti pa je isti igralec po protinapadu in lepi podaji Martina Pečarja stresel okvir vrat. Maribor je tako na odmor odšel s prednostjo.

David Pejičić je dočakal prvenec v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer Kot prvi je v drugem polčasu zapretil Bravo. Po desni je prodrl Baboula, podal v osrčje kazenskega prostora, na koncu pa je v gneči žogo proti vratom preusmeril Pečar, a Jug je bil preblizu in strel odbil. V 53. minuti pa je prvoligaški prvenec dočakal David Pejičić. Po podaji Isaaca Tshipambe je prvi strel usmeril v Likarja, a prišel do druge žoge in jo nato poslal v mrežo. V 57. minuti pa je rezervist Sandi Nuhanović takoj po vstopu v igro nevarno sprožil z razdalje, Jug pa je žogo odbil v kot. V 66. minuti je lepo v prazen prostor vtekel Ali Reghba in se znašel sam pred Likarjem, a domači čuvaj mreže je strel odbil v vratnico.

V 77. minuti pa so domači znižali. Po podaji Selana je do žoge v kazenskem prostoru prišel Admir Bristrić in stresel vratnico, odbitek pa je Matic Ivanšek pospravil v mrežo. Po kotu v 83. minuti je Atemona z akrobatskim strelom skorajda zabil, a z izjemno obrambo se je izkazal Jug in goste obdržal v minimalni prednosti. Že globoko v sodnikovem dodatku je zapretil najprej Baboula, nato pa še Bristrić, a je tokrat izjemni Jug poskrbel, da so tri točke odšle v Maribor.

Generalka Celja za evropski spektakel z Legio uspela, Aluminij pretil vse do konca

Celjani so prejšnji teden dočakali tudi to. Prvič so izgubili na državnem prvenstvu. Praznih rok so ostali v Murski Soboti (1:2), tako da ne bo nič od drznega cilja Alberta Riere, ki je skušal osvojiti naslov v 1. SNL brez poraza. Imajo pa Celjani še vedno varno prednost, odlično pa jim gre tudi v Evropi, kjer raste vročica pred četrtkovim spektaklom.

Prihaja varšavska Legia s Petrom Stojanovićem in veliko navijači, Celjani pa so pozitivno opravili test pred spopadom s poljskim velikanom. Aluminij, s katerim je vratar Matjaž Rozman prvič kot član gostujoče ekipe po nepozabnih letih, v katerih je s Celjani osvojil tri lovorike in se vpisal med klubske ikone, branil na stadionu Z'dežele, so ugnali z 2:1.

Franko Kovačević je zabil še enajstič v sezoni 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Celjani so po tem, ko uvod v tekmo ni prinesel večjih priložnosti, povedli v 22. minuti. Žan Karničnik je lepo zaposlil Danijela Šturma, ta pa je z leve strani žogo poslal v osrčje kazenskega prostora, kjer se je najbolje znašel kdo drug kot Franko Kovačević. Tako eni kot drugi so si nato pripravili nekaj priložnosti, a domači so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

V drugem polčasu je Rozman nekdanjim soigralcem nekajkrat lepo preprečil povišanje vodstva, nemočen pa je bil v 79. minuti. Mario Kvesić je podal do Šturma, ta se je otresel Gašperja Pečnika in s strelom pod prečko s kakšnih sedmih metrov zabil. Celjani so nato stopili na žogo, v 92. minuti pa je Barnabas Tanyi po lepem protinapadu, ko se je otresel Juanja Nieta, znižal. A zadnji napadi gostov niso obrodili sadov in Celjani so se veselili novih treh točk.

