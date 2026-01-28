Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Primož Peterka

Sreda, 28. 1. 2026, 9.55

18 minut

Prva zmaga

Trideset let od zgodovinske zmage Primoža Peterke

Primož Peterka | Foto Občina Moravče

Foto: Občina Moravče

V torek je minilo natanko 30 let, odkar je nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka v svoji bogati karieri dosegel poseben mejnik. Primož je leta 1996 v svetovnem pokalu v Zakopanah prvič zmagal. Tega mejnika so se spomnili tudi v njegovi domači občini Moravče.

Ob 30. obletnici prve zmage v svetovnem pokalu smučarskih skokov v Zakopanah na Poljskem je župan Moravč dr. Milan Balažic sprejel Primoža Peterko. Zahvalil se mu je, ker je s svojim imenom in uspehi v svet ponesel tudi ime Moravške doline.

Od šolske skakalnice do svetovnega vrha

Danes 46-letni Peterka je svojo športno pot začel na skakalnici ob osnovni šoli v Moravčah. Od tam ga je pot vodila vse do vrha smučarskih skokov. O tem nedvomno govorijo njegovi rezultati.

Primož Peterka v časih, ko je še tekmoval. | Foto: Guliverimage Primož Peterka v časih, ko je še tekmoval. Foto: Guliverimage

Nepozabni uspehi

Dvakrat je osvojil skupno zmago v svetovnem pokalu, blestel je tudi v smučarskih poletih in osvojil prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic. Ob tem ne smemo pozabiti, da je postal prvi Slovenec, ki je poletel čez 200 metrov.

Nedvomno je Primož Peterka pustil velik pečat v slovenskih smučarskih skokih in še danes ostaja eno najbolj prepoznavnih športnih imen pri nas.

