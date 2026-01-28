Slovenci še upajo na čudež, obeta se prava drama

Slovenska rokometna reprezentanca bo danes odigrala še zadnjo tekmo v drugem delu evropskega prvenstva. Dvoboj v Malmöju proti Islandiji se bo začel ob 15.30, kar je manj kot 20 ur po porazu proti Hrvaški, vložek pa je velik. Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 in do večera podaljšuje upanje za polfinale EP, poraz pa pomeni odhod s prvenstva. Pestro bo tudi v skupini I, kjer trenutno v boju za polfinale najbolje kaže Danski in Nemčiji.

Torek je prinesel zaplet v skupini 2, saj so Islandci najprej ogrozili svojo uvrstitev v polfinale ob remiju proti Švici, kasneje pa so še Švedi zapravili prvo zaključno žogo za polfinale, saj so remizirali proti Madžarom. Tudi Hrvaška še ni potnik v polfinale, saj jo lahko prehitita tako Švedska kot Islandija.

V skupini ima Hrvaška na vrhu šest točk, Islandija in Švedska po pet, Slovenija štiri, Švica in Madžarska pa po dve. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.

Če so možnosti za polfinale EP zgolj minimalne, lahko Slovenija bolj realno razmišlja o uvrstitvi na tretje mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na rokometni mundial prihodnje leto.

Z evropskega prvenstva 2026 se bodo namreč na SP 2027 uvrstile štiri reprezentance. Ker bosta med najboljšimi šestimi na koncu zagotovo tudi trenutno vodilni reprezentanci v skupini I Danska in Nemčija, ki se bosta v sredo v zadnjem krogu pomerili z Norveško oziroma Francijo, bo tekma za peto mesto zgolj revijalna.

Kot je po porazu proti Hrvaški povedal selektor Uroš Zorman, bo veliko odvisno od uspešne regeneracije igralcev, ki imajo za seboj že šest tekem in hudo težke noge. "Oddelati moramo svoje. Ne bom niti govoril, kaj bi uvrstitev na svetovno prvenstvo pomenila za nas," je dejal Zorman.

EP v rokometu 2026

Sreda, 28. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še: