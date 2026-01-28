Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
28. 1. 2026,
10.10

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Uroš Zorman Islandija slovenska rokometna reprezentanca evropsko prvenstvo EP v rokometu 2026 EP v rokometu 2026

Sreda, 28. 1. 2026, 10.10

3 minute

EP v rokometu, 14. dan

Slovenci še upajo na čudež, obeta se prava drama

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
EP v rokometu: Slovenija - Hrvaška | Slovenci se bodo danes pomerili še z Islandijo. | Foto RZS

Slovenci se bodo danes pomerili še z Islandijo.

Foto: RZS

Slovenska rokometna reprezentanca bo danes odigrala še zadnjo tekmo v drugem delu evropskega prvenstva. Dvoboj v Malmöju proti Islandiji se bo začel ob 15.30, kar je manj kot 20 ur po porazu proti Hrvaški, vložek pa je velik. Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 in do večera podaljšuje upanje za polfinale EP, poraz pa pomeni odhod s prvenstva. Pestro bo tudi v skupini I, kjer trenutno v boju za polfinale najbolje kaže Danski in Nemčiji.

Torek je prinesel zaplet v skupini 2, saj so Islandci najprej ogrozili svojo uvrstitev v polfinale ob remiju proti Švici, kasneje pa so še Švedi zapravili prvo zaključno žogo za polfinale, saj so remizirali proti Madžarom. Tudi Hrvaška še ni potnik v polfinale, saj jo lahko prehitita tako Švedska kot Islandija.

V skupini ima Hrvaška na vrhu šest točk, Islandija in Švedska po pet, Slovenija štiri, Švica in Madžarska pa po dve. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.

Če so možnosti za polfinale EP zgolj minimalne, lahko Slovenija bolj realno razmišlja o uvrstitvi na tretje mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na rokometni mundial prihodnje leto.

Z evropskega prvenstva 2026 se bodo namreč na SP 2027 uvrstile štiri reprezentance. Ker bosta med najboljšimi šestimi na koncu zagotovo tudi trenutno vodilni reprezentanci v skupini I Danska in Nemčija, ki se bosta v sredo v zadnjem krogu pomerili z Norveško oziroma Francijo, bo tekma za peto mesto zgolj revijalna.

Kot je po porazu proti Hrvaški povedal selektor Uroš Zorman, bo veliko odvisno od uspešne regeneracije igralcev, ki imajo za seboj že šest tekem in hudo težke noge. "Oddelati moramo svoje. Ne bom niti govoril, kaj bi uvrstitev na svetovno prvenstvo pomenila za nas," je dejal Zorman.

Uroš zorman
Sportal "Dve tekmi v 24 urah za polfinale, tega ne vidiš v nobenem drugem športu!"

EP v rokometu 2026

Sreda, 28. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še:

slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Uroš Zorman
Sportal Preveč tehničnih napak, nekaj sodniških, pretehtale pa so izkušnje
EP Danska-Nemčija
Sportal Na rokometnem EP poraz evropskih in zmaga svetovnih prvakov

Uroš Zorman Islandija slovenska rokometna reprezentanca evropsko prvenstvo EP v rokometu 2026 EP v rokometu 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.