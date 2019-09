Planinske postojanke pod 1.500 metri, ki ste jim namenili največ glasov

Glasovanje za naj planinsko kočo Slovenije v letu 2019 se počasi izteka. Drugi krog izbora, v katerem svoj glas lahko namenite eni od desetih finalistk , bo trajal samo še do 11. septembra. Tako kot lani bosta na koncu dve zmagovalki, in sicer najboljša planinska koča v visokogorju in najboljša planinska koča v nižjih legah. V tokratnem prispevku vam predstavljamo finalistke iz kategorije lažje dostopnih koč na višini pod 1.500 metri. Oskrbnike finalistk smo vprašali, zakaj menijo, da ste svoj glas namenili prav njim.

Dom na Kumu, na Kofcah, na Kalu, Mrzlici in pri Gospodični na Gorjancih ste z vašimi glasovi uvrstili v finale akcije Naj planinska koča 2019. Vse ležijo na nadmorski višini pod 1.500 metri.

Dom na Kumu (1211 m)

Dom na Kumu ste leta 2015 že izbrali za Naj planinsko kočo. Foto: Vid Ponikvar Začnimo pri Domu na Kumu, ki ste ga za naj planinsko kočo v Sloveniji razglasili leta 2015, v krstni sezoni akcije na naši spletni strani. Od takrat je preteklo že veliko vode, dom je obiskalo nešteto ljudi, zamenjala pa se je tudi oskrbniška ekipa.

Romana Ledinka, priljubljenega slaščičarja iz Trbovelj, je konec lanskega leta nasledila Nina Koščak, ki si želi kulinarično ponudbo doma spet spremeniti v klasično planinsko. "Zastavili smo nekoliko drugače kot prejšnji oskrbnik in mislim, da so se tudi obiskovalcu nekoliko zamenjali.

Res je, da smo dostopni tudi z avtom, a želimo, da je koča spet planinska koča in da v njej ponujamo samo tipično planinsko hrano iz domačega okolja. Morda smo res malo drugačni, vsak po svoje je poseben, veliko je mladih, ki nam pomagajo, in zelo veliko vlagamo v dobre pristne odnose z obiskovalci," je svežo ekipo na kratko opisala nova oskrbnica. "Ljudje se na Kum radi vračajo, že zato, ker gre za res markanten vrh in najvišjo točko v našem koncu."

Planinski dom stoji tik pod zahodnim vrhom Kuma, na južni strani cerkve sv. Neže. Foto: Vid Ponikvar

Planinski dom stoji tik pod zahodnim vrhom Kuma (1220 m), na južni strani cerkve sv. Neže, zgrajene v srednjem veku in obnovljene po požaru okoli leta 1600, medtem ko na vzhodnem vrhu stoji ena najbolj prepoznavnih točk Kuma, stolp RTV s poslovnimi prostori. Dom spada pod okrilje Planinskega doma Kum Trbovlje.

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (828 m)

V Planinskem domu pri Gospodični na Gorjancih vas pričakujeta brata Blaž in Sašo Mrhar. Njuna družina s premori že od konca 70. let skrbi za kulinariko in topel sprejem pri Gospodični. Foto: Ana Kovač Tako kot Dom na Kumu je tudi Planinski dom pri Gospodični v osrčju Gorjancev standardna finalistka akcije Naj planinska koča.

Gre za enega najmodernejših planinskih objektov v Sloveniji, v katerem vas pričakujeta brata Blaž in Sašo Mrhar, ki sta dom pred leti vzela v najem. Prihajata iz družine, ki s premori že od konca 70. let skrbi za kulinariko in topel sprejem pri Gospodični.

Nekdanji dolgoletni predsednik PD Krka Novo mesto (pod okrilje katerega spada dom), danes pa njegov častni predsednik Tone Progar je prepričan, da je h Gospodični začel vabiti že slovenski pisatelj ter velik ljubitelj Gorjancev in podgorskih goric Janez Trdina. Ta je v bajki z naslovom Gospodična pisal o grajski gospe iz bližnjega Mehovskega gradu, ki se je po osvežitvi v bližnjem studencu z imenom Gospodična počutila mlajšo. Tudi 130 let in več pozneje studenec še vedno privablja, zraven pa tudi kulinarična ponudba, urejenost doma in prijazna beseda najemnikov.

Dom pri Gospodični na Gorjancih je eden najsodobnejših v Sloveniji. Foto: Ana Kovač Progar pravi, da jim, čeprav je dom že zdaj videti popoln (urejeno imajo čistilno napravo, imajo sodobno kuhinjo, posodobili so celoten gostinski del in prizidek ter skupna ležišča, obnovili studenček Gospodična, da je tak, kot je bil leta 1931), načrtov še ni zmanjkalo.

Pripravljajo se na ureditev srednje etaže, v kateri bo zrasla večnamenska avdio-vizualna učilnica, uredili pa bodo tudi dva apartmaja.

Studenec Gospodična je zagotovilo za večno mladost. Foto: Ana Kovač

Med gosti je večina slovenskih, vedno več pa je tudi kolesarjev. Prav planinska pot do Planinskega doma pri Gospodični na Gorjancih je bila prva, ki so jo uradno označili za del Slovenske turnokolesarke poti.

Dom na Kofcah (1488 m)

Kofce so priljubljena izletniška točka za mlade družine. Tudi Dom na Kofcah, ki stoji na južnem pobočju Košute v Karavankah, je zelo priljubljena izletniška točke. Še posebej med družinami, saj nobena od poti do koče ni zahtevna.

Za kočo, ki spada pod okrilje PD Tržič, že več kot 20 let skrbi družina Vogelnik.



Menijo, da ste njihovo kočo v finale akcije Naj planinska koča 2019 uvrstili zato, ker je dom na Kofcah prostor, kjer obiskovalci vse dobijo na dlani. Od lepih razgledov, sonca, urejene okolice do koče, odete v balkonsko cvetje.

Pohod do Kofc je primeren tudi za mlade družine, saj je za kočo tudi otroško igrišče, kjer se lahko igrajo in opazujejo živali, starši medtem poklepetajo na novi terasi z razgledom, za zahtevnejše pa je dom odlična izhodiščna točka za okoliške vrhove (Veliki vrh, Kladivo ...).

Velik magnet, ki privablja na Dom na Kofcah, so tudi štruklji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dom slovi po okusni tradicionalni slovenski hrani z glavnim magnetom, slavnimi štruklji, ki so za marsikoga tudi glavna motivacija za vzpon. Dom je primeren za enodnevni izlet ali večdnevni oddih. Na Kofcah skrbijo tudi za to, da so v koraku s časom. Prenovili so teraso in notranje prostore, sobe oddajajo tudi na Bookingu, uvedli so celo ture z električnimi kolesi.

Planinski dom na Mrzlici (1093 m)

Na Mrzlici vas pričakujeta zakonca Jože in Bojana Jeglič, na pomoč pa jima večkrat priskoči tudi hči Manca. Prav na Mrzlici bo 15. septembra zaključek akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah. Foto: Sebastian Plavec Planinski dom na Mrzlici, ki spada pod okrilje PD Trbovlje, stoji tik pod 1122 metrov visoko Mrzlico, imenovano tudi knapovski in savinjski Triglav v Zasavsko-Posavskem hribovju.

Mrzlico obiskujejo večinoma dnevni gostje, številni med njimi so povezani v Klubu ljubiteljev Mrzlice.

Od junija 2016 za dom skrbita Bojana Jeglič in njen mož Jože Jeglič, nekdanji rokometaš in trener (nazadnje pomočnik trenerja pri ženskem rokometnem klubu Zagorje), pri delu pa jima občasno na pomoč priskoči še hči Manca (prav tako nekdanja rokometašica), ki je trenutno na porodniškem dopustu.

Jegličeva ugiba, da ljudi v njihov konec privabljata dobro vzdušje, ki ga ustvarja njena ekipa, in veliko vloženega truda v pripravo okusne planinske hrane. Večina gostov je slovenskih, v poletni sezoni pa opaža vedno več tujcev. "Toliko kot jih je bilo letos, jih še ni bilo," pravi. Bili so od vsepovsod, tudi iz ZDA in Japonske. Dom je odprt vse dni v letu, razen ob ponedeljkih, še vedno pa drži, kar je oskrbnica izpostavila že v našem pogovoru leta 2017. Ljudje so na višini drugačni kot v dolini. Precej bolj prijazni, potrpežljivi in prilagodljivi.

In še zanimivost: 14. in 15. septembra bo prav na Mrzlici zaključek akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, hkrati pa bodo gostili tudi Srečanje Zasavčanov in Savinjčanov.

Planinski dom na Kalu (946 m)

Julija lani sta oskrbniško paličico na Kalu prevzela Rok Pader in njegova partnerka Tina. Foto: osebni arhiv Planinski dom na Kalu, ki spada pod okrilje PD Hrastnik, je redni finalist akcije Naj planinska koča. Dom ima od lani novo, svežo oskrbniško ekipo.

Zakonca Resman sta julija lani nadomestila 38-letni Celjan Rok Pader, socialni delavec po izobrazbi in športnik po duši (sedem let je bil član državne reprezentance v karateju), ter njegova pet let mlajša partnerica Tina, sicer mikrobiologinja, ki je glavna v gostinskem delu.

"Če želiš biti oskrbnik, moraš to delo imeti rad, pa še deloholik moraš biti," namigne sogovornik. "Vedno pravim, da se bo ves trud že obrestoval."

S planinskim domom, ki ima rudarske korenine, imata smele načrte. Foto: Nejc Gostinčar Dom ima certifikat družinam prijazna koča, kar pomeni, da je za otroško radovednost in radoživost kar najbolje poskrbljeno, tako glede igre kot kulinarike.

Ob nedeljah ponujajo nedeljska kosila, ponosni so na jetrca, ki jih pražijo na čebuli, gobovo juho in sladice ... Kupujejo od lokalnih ponudnikov, kuhajo brez aditivov.

Dom na Kalu je končna točka (do nje se lahko pripeljete z avtom) in izhodišče za sosednje vrhove. Do sosednje Mrzlice boste potrebovali 40 minut, v bližini je tudi Šmohor.

Kal je tudi priljubljena točka za kolesarje, zadnje tri mesece svoje namestitve ponujajo tudi na Bookingu, kar jim pripelje ogromno obiskovalcev iz tujine. "Pravijo, da imamo razgled za milijon dolarjev," spomni Pader, ki želi Kal spremeniti v turistično točko v pravem pomenu besede.

S Kala se ponuja razgled za milijon dolarjev. Foto: osebni arhiv