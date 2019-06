Naj koča: pomagajte nam izbrati naj planinsko kočo leta 2019!

Vabimo vas, da nam tudi to poletje pomagate izbrati tisto planinsko kočo, v kateri se počutite najbolje. Bodisi zaradi gostoljubja oskrbniške ekipe, bogate kulinarične ponudbe, izjemne lege ali česarkoli drugega … Tudi letos boste izbrali dve zmagovalki: naj planinsko kočo in naj visokogorsko planinsko kočo. Med izborom bomo vsak teden podarili vrsto praktičnih nagrad , ob izteku izbora pa izžrebali glavnega nagrajenca, ki bo osvojil glavno nagrado, turo z gorskim vodnikom na Triglav oziroma vrh po izbiri nagrajenca.

V izboru, ki ga na Siol.net skupaj s Planinsko zvezo Slovenije pripravljamo že petič, letos sodeluje 157 koč, od tega je 29 visokogorskih, ki smo jim že lani namenili samostojno kategorijo, saj verjamemo, da si zaradi oteženega dostopa in težjih razmer za delo to zaslužijo.

Lani ste za zmagovalki okronali Valvasorjev dom pod Stolom (v naši akciji je slavil že drugič, 2016 in 2018) in Kočo na Klemenči jami pod Ojstrico. Obe postojanki zaradi pravil našega izbora letos počivata in zanju ne boste mogli glasovati, se pa na seznam vrača Roblekov dom na Begunjščici, naj planinska koča leta 2017.

Rdeča nit letošnje sezone bo planinarjenje z otroki.

Ker brez vaše pomoči seveda ne bo šlo, vas vabimo, da glasujete za svojo najljubšo planinsko postojanko med nižjeležečimi in visokogorskimi kočami. To storite tako, da na glasovnici oddate dva glasova oziroma označite svoj izbor v obeh kategorijah. Izberite tisto planinsko postojanko, ki vas je prepričala s svojo gostoljubnostjo, urejenostjo, inovativnostjo, posluhom za vaše želje, kočo, kjer so vas najbolj razvajali in kjer so na vas naredili največji vtis.

Prvi krog glasovanja poteka od 17. 6. 2019 do 10. 8. 2019.

V drugi krog glasovanja, ki bo potekal med 11. 8. 2019 in 11. 9. 2019, bo uvrščenih 10 finalistk iz prvega kroga, ki bodo prejele največ glasov - 5 koč iz kategorije naj planinska koča in 5 koč iz kategorije naj visokogorska planinska koča.

Zmagali bosta koči, ki bosta v svoji kategoriji dobili največ vaših glasov.

Med izborom bodo ob sredah potekala tedenska žrebanja, v katerih bomo nagrajencem podelili praktične nagrade, ob izteku izbora pa bomo izžrebali nagrajenca, ki bo osvojil glavno nagrado, turo z gorskim vodnikom na Triglav oziroma vrh po izbiri nagrajenca.

V prvem izboru Naj planinska koča na Siol.net ste za naj planinsko kočo izbrali Planinski dom na Kumu.

Preberite še: