Kakšne pasti prinaša zima v gorah in kako to vpliva na odprtje planinskih koč? #video

Poletna planinska sezona se običajno začne sredi junija, ko tudi planinske koče na široko odprejo svoja vrata. Ker letos v visokogorju kljub koledarski pomladi še vedno vladajo prave zimske razmere, bodo z odprtjem planinskih postojank ponekod še počakali. Govorci na današnji novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije so opozorili, da bo letos v hribih nevarno vse do avgusta. Čeprav smo še daleč od vrhunca sezone, so gorski reševalci opravili že 196 posredovanj, 15 oseb se je smrtno ponesrečilo.

Na Planinski zvezi Slovenije so opozorili na nevarne razmere v gorah in ljubitelje gora povabili na Dan slovenskih planinskih doživetij, ki bo v soboto 15. junija na Lisci. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

"Pozno zapadli sneg bo podaljšal zimsko sezono v gorah. Na posameznih delih se bo sneg obdržal do avgusta, še posebej tam, kjer sonce ne more priti blizu, tudi na planinskih poteh," je opozoril Matjaž Šerkezi, alpinistični inštruktor in strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, ki je v želji po čim večji ozaveščenosti planinske javnosti plastično prikazal, kaj vse spada v planinski nahrbtnik.

Na fotografiji je vse, kar nujno sodi v planinski nahrbtnik. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

Nikar ne pozabite na zaščitna očala, kapo in rokavice (tudi na vrhuncu poletja), beležko in pisalo, plastično cevko za vodo, prvo pomoč in čelno svetilko, ki je ne more nadomestiti svetilka na mobilnem telefonu.

Če se odpravljate na višjeležeča območja, se opremite tudi s samovarovalnim pasom in plezalno vrvjo. Šerkezi predlaga tudi uporabo planinskih kart, kjer pa je treba biti pozoren na njihovo starost. "Pametni telefon seže le do naše pameti, signala in trajanja baterije. Dobro je imeti še kompas, da lahko določimo, kje smo," je dejal. Prednost posebnih digitalnih kart za telefone vidi v tem, da vedno lahko natančno določimo svojo lokacijo.

V visokogorje se v teh dneh nikar ne podajajte brez cepina in derez, je še opozoril, priporočljiva je tudi zaščitna čelada, ki bo prav prišla predvsem v dneh intenzivnega taljenja snega, ki bo sprožil več padajočega kamenja. Še posebej na planinskih poteh pod stenami.

Na veliko previdnost in premišljenost v gorah je opozoril tudi Matej Planko, inštruktor planinske vzgoje in generalni sekretar PZS. "Če se znajdete na poledenelih mestih, se raje obrnite proti dolini, vrh vas bo zagotovo počakal," je položil na srce.

Zaradi podaljšane zime je marsikatera planinska postojanka še vedno zaprta, predvsem to velja za tiste v visokogorju. Herman Uranič, oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici, nam je povedal, da bodo najvišje ležečo planinsko postojanko v Sloveniji najverjetneje odprli 25. junija.



Zaradi podaljšane zime je marsikatera planinska postojanka še vedno zaprta, predvsem to velja za tiste v visokogorju. Herman Uranič, oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici, nam je povedal, da bodo najvišje ležečo planinsko postojanko v Sloveniji najverjetneje odprli 25. junija. Odprtost planinskih koč preverite na spletni strani https://www.pzs.si/koce.php ali pokličite oskrbnika. Vse uradne številke najdete na spletni strani pzs.si.

PZS s partnerji do pridobivanja sredstev za planinske koče in poti

Slovenske gore na leto obišče okrog 1,7 milijona planincev, med njimi je vedno več tujcev. A povečan obisk ne prinaša samo pozitivnih turističnih učinkov, ampak tudi vse večjo obremenitev okolja in planinskih poti.

Planko je opozoril, da jim na PZS kljub dolgoletnim prizadevanjem še ni uspelo zagotoviti sistemskega finančnega vira za vzdrževanje planinskih poti in koč, kar pomeni, da to breme ostaja na plečih planinskih društev, markacistov in PZS. Ker ne želijo tarnati, so se sami zelo intenzivno lotili pridobivanja sredstev za planinske koče in poti.

Generalni sekretar PZS Matej Planko je povedal, da so se na krovni organizaciji slovenskega planinstva sami lotili iskanja sredstev za vzdrževanje planinskih koč in poti, saj jim kljub dolgoletnim prizadevanjem še ni uspelo zagotoviti sistemskega finančnega vira. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

"Na to področje smo zato pripeljali več partnerjev, ki so spoznali dodano vrednost planinstva, med njimi tudi Športno loterijo Slovenije in Zavarovalnico Triglav."

PZS in Športna loterija sta z junijem uvedla tako imenovano Planinsko srečko v vrednosti enega evra, del zbranih prihodkov z njeno prodajo bo namenjen vzdrževanju planinskih poti in koč, medtem ko bo Zavarovalnica Triglav tisti planinski poti, ki jo bodo ljubitelji gora kot naj planinsko pot izbrali v okviru razpisa, namenila tri tisoč evrov za obnovo. Za naj planinsko pot lahko glasujete do 25. junija, izbrana pot pa bo predvidoma prenovljena še v tem letu, je povedal Planko.

Foto: Anže Petkovšek/Sportida

Na novinarski konferenci so vse ljubitelje gora povabili na Dan slovenskih planinskih doživetij, ki ga bo to soboto gostila Lisca v občini Sevnica. Poskrbljeno bo za pohode in animacijo.

