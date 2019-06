Do izvira Soče še naprej brezplačno, a nikar ne podcenjujte poti

Upravljavci poti do izvira Soče so želeli že lani začeti urejanje poti, za katero bi nato tudi zaračunavali vstopnino, a se je projekt zavlekel. Tako je obisk izvira Soče še naprej brezplačen, obenem pa pot ostaja precej zahtevna, na kar mnogi obiskovalci niso pripravljeni.

Lani aprila so v zavodu Turizem Dolina Soče napovedali, da nameravajo pot do izvira Soče urediti tako, da bo kar se da varna za vse obiskovalce. Dela so nameravali končati do konca lanskega leta, ob ureditvi poti pa uvesti vstopnino, s katero bi pokrili stroške ureditve in zagotovili nadaljnje tekoče urejanje ter vzdrževanje poti.

"Naredili in zavarovali bomo razgledišča, izogibališča, varnostne ograje; jeklenico na plezalnem delu bomo zamenjali s stopnišči in podesti, kar bo omogočalo varen prehod tudi neizkušenim obiskovalcem," je takrat povedal Janko Humar, v. d. direktorja zavoda Turizem Dolina Soče.

Ureditev poti je "na čakanju"

Jezerce, kjer na dan privre Soča. Foto: Boris Pretnar (www.slovenia.info) A del še niso začeli, v zavodu še vedno čakajo na soglasje lastnikov. "Lastnik zemljišč je Agrarna skupnost Trenta, ki trenutno izvaja postopke preoblikovanja v skladu s spremenjeno zakonodajo. Dokler postopki niso končani, ne morejo sklicati uradne skupščine in nam podeliti soglasja. Dokler nimamo veljavnega soglasja, pa se v drago investicijo ne bomo spuščali," je pojasnil Humar.

Dodal je še, da bodo s Planinskim društvom Jesenice, ki je opremilo trenutno pot, še naprej skrbeli za tekoče vzdrževanje. "Režim in karakter poti pa do zaključka navedenih postopkov ostajata nespremenjena," je dodal.

Do izvira Soče bo torej še naprej mogoče dostopati brezplačno, kar pa obenem predstavlja tveganje za obiskovalce, ki so pogosto premalo pripravljeni in neprimerno opremljeni.

Izvir Soče namreč letno obišče več kot 30 tisoč obiskovalcev, med temi pa je velika večina "običajnih" turistov. In čeprav je trenutna pot do izvira po planinskih standardih primerno opremljena, spada v najzahtevnejšo kategorijo zavarovanih plezalnih poti, na kakršne marsikateri obiskovalec ni pripravljen.

Tolminska korita, kjer je vstop plačljiv že 13 let, so posoška uspešnica



Podobna ureditev, ki jo načrtujejo na poti do izvira Soče, se je za izjemno pozitiven ukrep izkazala v Tolminskih koritih. Tudi tam je zavod Turizem Dolina Soče zgledno uredil dostop in poti ter leta 2006 začel zaračunavati vstopnino, zdaj pa ta destinacija velja za eno najbolj množično obiskanih v Posočju - lani so našteli več kot 70 tisoč obiskovalcev.



Urejene poti v Tolminskih koritih Foto: Getty Images

