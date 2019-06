Ogled posoške naravne znamenitosti nič več brezplačen

Občina Kobarid je z junijem uvedla nadomestilo za uporabo infrastrukture do potoka Kozjak s slapovoma Veliki in Mali Kozjak. Če poenostavimo: za sprehod do slikovitega slapa je odslej treba plačati.

Znameniti kobariški slap je pravzaprav eden od šestih slapov na poti potoka Kozjak – Veliki Kozjak je drugi slap, visok 15 metrov, ki skozi strop temačne dvorane pada v turkizen tolmun.

Vstopnina za dostop do slapu velja v obdobju od začetka junija do konca oktobra, za odrasle znaša štiri evre, za otroke med 7 in 14 let dva evra, za dijake, študente, upokojence in večje skupine tri evre, družinske vstopnice so po deset, letne pa 12 evrov.

V Kobaridu so se za uvedbo nadomestila odločili, da bi bolje zavarovali ta naravni biser in več vlagali v infrastrukturo ob njem, je za Radio Slovenija pojasnil kobariški župan Marko Matajurc.

