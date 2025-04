Iz vode pri slapu Kozjak rešili mladega Španca

Regijski center za obveščanje Nova Gorica je v petek popoldne obvestil policijo, da je pri slapu Kozjak v okolici Kobarida v vodo padel tuj državljan in da iz nje ni mogel izplavati. Tujca, 22-letnega španskega državljana, so na koncu rešili.

Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Bovec posredovali tudi gorski reševalci iz Tolmina in gasilci PGD Kobarid. Na kraju so policisti med drugim ugotovili, da je območje slapa Kozjak na Kobariškem v lastni režiji obiskala skupina dvajsetih tujih študentov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Španec se je rešil na bližnje skale

Okoli 15. ure je eden od tujcev, 22-letni državljan Španije, želel zaplavati v vodi pod omenjenim slapom, zato je v kopalkah z brežine odšel v vodo. Zaradi velikega vodostaja in močnega toka ga je začelo zanašati proti skalam, zato je izplaval na bližnje skale.

Ker si zaradi razmer in prezeblosti ni upal zaplavati nazaj na izhodiščno točko, so njegovi prijatelji poklicali na pomoč policiste in reševalce. Kasneje ga je nepoškodovanega do brežine pripeljal lokalni kajakaš. Mladi Španec je bil vidno prezebel, zato so ga preventivno odpeljali na nadaljnji pregled v Zdravstveni dom Tolmin, so še sporočili s policije.