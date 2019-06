Superjunaki gora, zaradi katerih so nekateri sploh še med nami

Mogoče res večina superjunakinj in junakov nosi ogrinjala in spodnjice čez pajkice, ampak izjema, ki potrjuje pravilo, so gotovo gorske reševalke in reševalci.

Junaki gora, ki se žrtvujejo, da rešujejo. Njihova hrabrost, nesebičnost in pripadnost so spoštovanja vredni, ob njihovih reševalnih zgodbah se naježi koža in v grlu zraste cmok.

Gorski reševalci so ekipa izkušenih hiribolazcev, alpinistov, zdravnikov, vodnikov reševalnih psov, ki so visoko usposobljeni in pripravljeni za reševanja vseh vrst, ki hribe poznajo kot lasten žep in ob pomoči pilotov vojaških in policijskih helikopterjev živijo v pripravljenosti na klic. Za svoje delo ne prejemajo plačila, kar na ironičen način rešuje zadrego, saj takega dela v denarju sploh ni mogoče ustrezno ovrednotiti. Zelo ironičen.

"Ženejo me želja pomagati, ponos, dobri prijatelji"

Matjaž Šerkezi: "Ostala je želja, želja pomagati. Mi pa, kot nadobudni alpinisti z vseh vetrov, dobri prijatelji, ki si zaupamo in verjamemo." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kaj torej človeka žene, da je pripravljen v trenutku, ko zazvoni, vstati od nedeljskega kosila, razkleniti objem, odkorakati iz pisarne, obesiti svoj vsakdan na obešalnik in se odpraviti na pogosto tvegano pot reševanja popolnih neznancev?

"Če bi me to vprašali pred 20 leti, bi rekel, da neizmerna želja, žar, adrenalin. Po toliko letih, številnih preživetih urah na reševanjih, v težkih razmerah, ko se včasih ni vedelo, ali bomo prišli vsi dol, po vsem videnem, ko smo z gora prinesli tudi znance in prijatelje, se na poti borili za njihovo življenje, ki je tik pred zdajci ugasnilo; in na drugi strani neizmerni sreči, veselju objokanih deklet, otrok, staršev, ko smo jim v naročje vrnili njihovo ljubljeno osebo, živo … Adrenalin je s časom zbledel. Žar se je kot ljubezen z žensko, ki z leti prerase v zaupanje, spremenil v ponos. Ostala je želja, želja pomagati. Mi pa, kot nadobudni alpinisti z vseh vetrov, dobri prijatelji, ki si zaupamo in verjamemo. Želja pomagati, ponos, dobri prijatelji … To me žene," je o svoji gorečnosti povedal Matjaž Šerkezi, dolgoletni in zelo aktivni član GRS Kamnik.

Skrb za lastno varnost je na naših ramenih

Foto: Getty Images

GRS-jevci med planinci uživajo velik ugled, vseeno pa še preredko upoštevamo njihove nasvete, ko opozarjajo na nevarne razmere, spodbujajo varno gibanje v gorah, priporočajo uporabo ustrezne opreme, opominjajo na kondicijo in preudarnost.

Morda nekateri prav zaradi zaupanja vanje včasih nanje prelagajo del skrbi za lastno varnost – "če bo šlo kaj narobe, nas bo že GRS rešil". Kar je vsaj nedopustno in nespametno, če že ne popolnoma neumno in neodgovorno.

Nekateri so med nami prav zaradi reševalcev GRS

Kljub temu, da jih navadni smrtniki – sploh tisti, ki so imeli z njimi izkušnje in so zaradi njih sploh še z nami –vidimo kot superjunake, so tudi GRS-jevci le ljudje. Imajo družine, službe, sobne rastline, hobije, skratka – svoje življenje. Ki je tako krhko kot tvoje in moje.

V hribih spoznamo, kaj zares šteje

Foto: Miro Podgoršek

Res je, da zmorejo ogromno, ker so neustrašni in imajo srce na pravem mestu, pa vendar to tudi njim kdaj vsaj za trenutek zastane. Kadar se v gorah kaj hudo zalomi, se morda po malem lomi tudi srce. So pač le ljudje.

In biti samo človek je pomembno. Ne direktorica, tajnica, influencer, kulturnik, lastnik audija, veleposestnica. Le človek. Ko se v hribih znajdemo v stiski po lastni neumnosti, neizkušenosti ali po spletu nesrečnih naključij, nam od vseh nazivov ostane samo še ta in vse, kar morda v dolini šteje, izgubi sijaj. Takrat spoznamo, kako je biti človek človeku, in česa so sposobni le ljudje z junaškim poslanstvom.

