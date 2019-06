Na najdaljši dan leta se na Šmarni gori obeta jutro, kot ga še ni bilo #video

Betka Šuhel Mikolič in Metka Albreht 21. junija na sončni solsticij pripravljata 4. izvedbo projekta Od vzhoda do vzhoda, s katerim želita čimveč ljudi spraviti v gibanje. Druženje se bo na priljubljeni Šmarni gori začelo ob 5. uri zjutraj, ob sončnem vzhodu, in bo trajalo 24 ur. Štartnine ni, dovolj bo že objem, vabi Betka. Vir fotografije: Facebook Od vzhoda do vzhoda.

Betka Šuhel Mikolič in Metka Albreht 21. junija na sončni solsticij pripravljata 4. izvedbo projekta Od vzhoda do vzhoda, s katerim želita čimveč ljudi spraviti v gibanje. Druženje se bo na priljubljeni Šmarni gori začelo ob 5. uri zjutraj, ob sončnem vzhodu, in bo trajalo 24 ur. Štartnine ni, dovolj bo že objem, vabi Betka. Vir fotografije: Facebook Od vzhoda do vzhoda.

Projekt Od vzhoda do vzhoda, ki sta ga leta 2016 pognali mentorica javnega nastopanja in organizatorka dogodkov Betka Šuhel Mikolič ter stilistka in maratonka Metka Albreht, se v njegovi četrti izvedbi vrača na Šmarno goro. Čez natanko teden dni ob 5. uri zjutraj, še preden bo sonce vzšlo, se bo ob bogatem programu in kulinarični ponudbi začelo 24-urno obiskovanje priljubljene ljubljanske vzpetine.

Zakaj? "Iz čistega notranjega psihološkega vzgiba," pravi Betka Šuhel Mikolič, ki je skupaj z Metko Albreht znova poskrbela za bogat program, s katerim bodo popestrili 24-urno pohajanje na Šmarko.

"Seme je padlo na plodna tla"

Projekt je v zadnjih dveh letih obiskal še Sv. Ano nad Ribnico in Mariborsko Pohorje, a od zdaj naprej se iz Šmarne gore ne bo selil več nikamor, zagotavlja Šuheljeva. "Na Šmarno goro se vrača domov. In od tod ne gre nikamor več. Seme je padlo na plodna tla. Projekt je vzpodbudil ostale priljubljene slovenske vrhove k samoiniciativni organizaciji jutranjega pohoda na poletni solsticij. To sem želela," je razložila.

"Moja želja je bila nagovarjanje notranje motivacije pri ljudeh. Projekt je spodbuda ljudem, naj se – kot rečemo – brcnejo v rit, naj se torej spravijo izven okvirjev rutine, ki jih sicer tako dobro obvladajo."

Oglejte si prispevek Denisa Malačiča na Planet TV:

V petek, 21. junija, bo pestro že od zgodnjega jutra

Na tiste, ki se boste 21. junija, torej čez natanko teden dni, odločili za najzgodnejšo varianto – spremljanje sončnega vzhoda ob 5. uri – se pripravlja kup izvajalcev. Pianist Gašper Konc bo v družbi godalne zasedbe Simfonika zaigral na klavir, prepevala bo pevka Alenka Godec, glavno besedo bo, poleg glavnih junakinj dneva Betke in Metke, imel televizijski voditelj Peter Poles, za dvig atmosfere pa bodo poskrbeli tudi Veseli svatje.

Preverite, kako je bilo na 1. izvedbi dogodka Od vzhoda do vzhoda

Balon nad Šmarko – prvič v samostojni Sloveniji

Prvič v samostojni Sloveniji bo Šmarno goro preletel balon iz Balonarskega centra Barje, ki ga bo upravljal pilot Grega Trček. Prvi del druženja naj bi bil končan v eni uri, ravno prav, da se bodo udeleženci lahko odpravili v službo, namigne Betka, ki bo z Metko na Šmarno goro po različnih poteh hodila do naslednjega jutra do 5. ure zjutraj. Želi si, da bi jo ob tem spremljalo čimveč ljudi. Po tihem se govori o številki več tisoč. Prve izvedbe projekta se je v 24 urah udeležilo več kot 10 tisoč ljudi, med njimi tudi predsednik države Bout Pahor.

Vir fotografije: Facebook Od vzhoda do vzhoda.

Naslednji vrhunec, ki ga glavni akterki pripravljata za 21. junij, je napovedan za 17. uro., ko bo Šmarno goro obiskal kuharski mojster Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu na Dvorcu Zemono, udeleženci bodo lahko zagrizli v torto iz slaščičarne Zvezda, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbela zasedba Gin-Gin Monologue.

Izredni avtobusni prevoz do vznožja Šmarne gore v Tacnu

"Dogodek nima niti štartnine niti vstopnice, dovolj je že objem," pravi Betka, poskrbljeno pa bo celo za avtobusni prevoz v zgodnjih jutranjih urah.

21. junija bodo namreč med 3.30 in 4.00 na vsakih pet minut vozili štirje avtobusi LPP z oznako POSEBNI PREVOZ. Odpeljali se bodo s parkirišča P + R STOŽICE in bodo brez vmesnega ustavljanja vozili od obračališča proge 13 Stožice do postajališča Tacenski most – tik pod Šmarno goro. Vožnja bo trajala do 20 minut.

Vir fotografije: Facebook Od vzhoda do vzhoda.

Druga možnost, ki jo pohodniki lahko izberejo, pa je redna nočna linija avtobusa številka 8 (Brod), ki vožnjo začenja na postajališču Bavarski dvor in do vznožja Šmarne gore pelje po Celovški cesti z ustavljanjem na vseh postajah. Čas trajanja vožnje z "osmico" bo do 30 minut.

Preberite še: