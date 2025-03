Dokaz več, kako radi imamo Slovenci gore, tudi mladi

Planinska zveza Slovenije po padcu števila članov v obdobju koronavirusa zadnja tri leta znova beleži povečevanje članstva. Krovna planinska organizacija združuje 301 društvo, in sicer planinska društva, klube in postaje GRS, s skupno 63.931 člani posamezniki (2024), ki jih je največ na Savinjskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. Glede na število prebivalcev Slovenije to pomeni tri odstotke vsega prebivalstva. Od vseh članov PZS je skoraj tretjina oziroma več kot 20.700 mladih planincev, od predšolskih otrok do starosti 26 let. Povprečna starost v društvih je 40 let, delež žensk v planinski organizaciji pa znaša 47,3 odstotka.

Pot na Snežnik Foto: Matej Podgoršek Po podatkih na dan 31. 3. 2025 je v PZS letos včlanjenih že 49.238 posameznikov. Kot razlog za včlanitev planinci navajajo popuste pri prenočevanju v planinskih kočah, ugodnosti pri nakupu planinske opreme, več različnih vrst zavarovanja ter možnost sodelovanja v številnih planinskih dejavnostih in družbo znotraj planinskih društev. Najbolj razširjena oblika za postopno pridobivanje izkušenj in znanja je prav redna udeležba na organiziranih turah pod vodstvom prostovoljnih vodnikov PZS.

Jože Rovan Foto: Manca Ogrin (PZS) "Povečanje števila članov kaže, da je velikemu delu družbe pomembno delovanje Planinske zveze Slovenije. Na področju rekreativne dejavnosti v naravi, vključno s planinskimi kočami in potmi, je PZS ena največjih in najbolj množičnih nevladnih prostovoljskih organizacij v Sloveniji. Po zadnjih podatkih v hribe zahaja 350 tisoč Slovencev, zato ostaja izziv, kako v članstvo privabiti še preostale ljubitelje gorskega sveta," je pojasnil predsednik zveze Jože Rovan.

V naslednjih dneh bo priljubljen izlet med žafrane na Mrzli vrh. Foto: Matej Podgoršek Ta poudarja pomen organiziranih tur, ki nam poleg doživljanja narave in druženja ponujajo tudi znanje in varnost. Gorska reševalna zveza Slovenije je v petnajstletnem obdobju od 2010 do 2024 zabeležila 7.852 intervencij, od katerih jih je bilo po njenih podatkih le 14 v okviru izletov planinskih društev. "Prav planinsko strokovno usposobljeni kader je tisti, ki prenaša svoje znanje na druge obiskovalce gora in s tem vpliva na zmanjšanje števila nesreč v gorah. Vodniki Planinske zveze Slovenije in gorski vodniki, inštruktorji planinske vzgoje in alpinistični inštruktorji so naložba za varnejše obiskovanje gora – in to že od malih nog. Ponosni smo, da članstvo narašča tudi med mladimi, za katere so planinski tabori, doživetja v gorah in družabnost v naravi neprecenljivega pomena," je še dodal Rovan.