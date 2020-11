Zasuk v Stožicah: Slovenija vendarle po dve zmagi

"Potem ko je postalo jasno, da Madžari zapuščajo ljubljanski mehurček, je FIBA stopila v stik z obema reprezentancama, ki sta brez razmisleka potrdili predlog o igranju medsebojne tekme, ki je bila po prvotnem razporedu predvidena 19. februarja prihodnje leto," sporočajo iz Košarkarske zveze Slovenije. Domačo izbrano vrsto torej vsega 24 ur po sobotni tekmi proti Ukrajini čaka še dvoboj z Avstrijo. V ponedeljek ob 17.10 se bosta nato med seboj pomerili še Ukrajinci in Avstrijci. Posledično to pomeni, da Slovenijo nato v februarskem kvalifikacijskem oknu čakata tekmi z Ukrajino in Madžarsko.

Drugačna Slovenija?

Selektor je ob spremembi hladno dejal, da je prišel po dve zmagi, čeprav bo moral njegov spremenjeni štab po zamenjavi imena tekmeca prilagoditi načrt, predvsem pa zdaj ekipo čakata dve zaporedni tekmi brez dneva počitka. "Treningi so potekali po načrtih. Pri igralcih se vidita velika želja in motivacija. Po videnem sem lahko zadovoljen. Spremenjen urnik sicer prinaša nekaj prilagajanja. Spremenili smo vsebino in dolžino treningov," pravi Akeksander Sekulić, ki pravi, da posebne nervoze pred selektorskim krstom ne čudi. "Morda bo drugače na dan tekme. A metuljčke v trebuhu čutim vselej, ko se oglasi slovenska himna," dodaja.

Aleksander Sekulić pred selektorskim krstom. Foto: Vid Ponikvar

"Naše misli so trenutno usmerjene proti Ukrajini, šele nato se bomo posvetili Avstrijcem, trdi prvi mož slovenske stroke, ki je bil del strokovnega štaba tudi na predhodnih tekmah, na katerih pa je Slovenija na skupno štirinajstih tekmah prišla do vsega štirih zmag ter kljub dejstvu o drugačnim postavi in neposrečenem sistemu kvalifikacij zapravila del ugleda evropskega prvaka.

"Ne bi se strinjal z oceno, da je bila videti slabo, čeprav rezultat ni bil skladen s pričakovanji. Upoštevati pa je treba omejenost s časom in kadrom. Upam pa, da so se iz teh oken tudi kaj naučili. Zaradi tega smo uvedli nekaj taktičnih sprememb, obenem pa bi nam na roko lahko šlo tudi to, da imamo na voljo nekoliko več časa za pripravo," meni Sekulić.

Jaka Blažič se v Stožicah počuti še posebej domače. Foto: Sportida Z Dončićem bi bilo drugače

Odločitev pozdravljajo tudi slovenski košarkarjev, ki zdaj poskušajo ostati osredotočeni na sobotno tekmo z Ukrajino. Osnovni cilj ostaja ljubljanska neporaženost, čeprav ta zdaj pomeni zmagi nad Ukrajino in Avstrijo. To poudarja tudi eden najbolj izkušenih v izbrani vrsti Jaka Blažič, ki je bil prav danes izbran za najkoristnejšega košarkarja (MVP) meseca lige ABA.

"Osredotočiti se moramo obrambo, na to, kako braniti v različnih situacijah. To je glavni ključ do uspeha. Za napad me ne skrbi. Imamo dovolj kakovostnih igralcev, ki lahko potegnejo voz. Tudi motiv ni sporen. Igra za reprezentanco je pač vedno nekaj posebnega. Odločala bo ekipna kemija. Nimamo super zvezde, ki bi jo imeli, če bi bil z nami Luka Dončić, kot je bilo sprva predvideno. Žal se to ni zgodilo, kar pa ne sme spremeniti cilja. Upoštevati moramo selektorjeve zamisli in igrati kot eno. Način na koncu ne bo pomemben. Šteje le zmaga," pravi Blažič.

"Še več borbenosti in želje"

"Bolj kot na Ukrajino moramo dati poudarek na našo igro. Že v preteklosti smo dokazali, da se lahko tudi v okrnjeni zasedbi kosamo s tekmeci. Res je, nimamo takšne kakovosti, kot bi jo imeli v popolni postavi, a prav zaradi tega moramo pokazati še toliko več želje in borbenosti za želeno zmago," pa poudarja Gregor Hrovat, ki se je po zlatem EuroBasketu 2017 tudi na račun razpoložljivosti razvil v standardnega reprezentanta.

Tokrat prihaja še nekoliko bolj lačen košarke, saj je njegov Cholet velik ujetnik negotovih korona razmer v Franciji. "Liga je prekinjena že več tednov. Ne vemo, kdaj se bo nadaljevala. Na srečo igra moj klub v ligi prvakov, tako da imamo vsaj delno kontinuiteto tekem, pa čeprav nikoli ne igramo v polni zasedbi. Poskušamo narediti, kar se da," pravi eden od Primorcev v izbrani vrsti.

Priložnost za širitev

Tako Hrovat kot Blažič bosta v tej akciji med nosilci igre. Veliko breme si bo moral pod koši na svoja ramena naložiti vidno zagnani Američan s slovenskim potnim listom Jorgan Morgan, ki bo oporo lahko iskal tudi v kapetanu Edu Muriću. Na položaju organizatorja igre pa ob odsotnosti nosilcev več dela čaka Luko Rupnika, Matica Rebca in Jana Špana. A zdi se, da bi bila tokratna akcija lahko priložnost tudi za vidnejšo širitev reprezentančnega nabora. Tako bi lahko prvič do večje vloge prišel Jurij Macura, ki blesti v dresu sicer skromne Primorske.

Da je mladenič po selitvi iz Mege v Koper dobro izkoristil priložnost in dokazal svojo kakovost, ob tem pa je pripravljen trdo delati še na reprezentančni treningih, priznavajo tudi standardni reprezentanti. "Obrestuje se mu finančna nestabilnost Primorske. Dobil je veliko priložnost in jo dobro izkoristil. Odlično se razvija, marljivo dela in verjamem, da bo prevzel tudi pomembno vlogo v reprezentanci," Macuro hvali Hrovat.