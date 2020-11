Američani bi zaradi njega navijali za Slovenijo

"Slovenija bo imela v mojem srcu vedno posebno mesto. Privlačijo me njena pozitivna energija, dobri in prijazni ljudje ter velika želja, ki jo imajo športniki, da se dokažejo," so bile prve besede ameriškega košarkarja Jordana Morgana v spletnem pogovoru s slovenskimi novinarji.

Reprezentanci se je priključil v ponedeljek zvečer, potem ko je moral prepotovati dobršen del Evrope, da je sploh prišel v Ljubljano: "Za menoj je nori mesec potovanj in tekem. Glede na razmere v svetu z novim koronavirusom so potovanja zdaj bolj naporna in dolgotrajna. V Slovenijo sem nameraval priti prek Istanbula, a glede na to, da so polet iz Kazana v Turčijo odpovedali zaradi premajhnega števila potnikov, sem moral najprej v Moskvo, nato v Istanbul, pa v Zagreb in z avtom do Ljubljane. Na poti sem bil kar 16 ur."

V klubu niso bili navdušeni nad njegovim odhodom, a je bil odločen priti in igrati za Slovenijo

Premierno se je v dresu slovenske reprezentance pokazal v februarskem ciklusu, ko je naša izbrana vrsta izgubila proti Madžarski in zmagala proti Avstriji. Na prvi tekmi je bil njegov izkupiček 16 točk in devet skokov, na drugi pa 19 točk in sedem skokov. Tudi na sobotnem in ponedeljkovem obračunu proti Ukrajini in Madžarski se od njega veliko pričakuje.

V dresu Olimpije se je v sezoni 2017/18 izkazal, v letošnjem poletju pa je bil spet v igri, da bi se preselil v Ljubljano. A je na koncu izbral Unics iz Kazana. Foto: Sportida

"Včeraj smo opravili prvi skupni trening in presenečen sem bil, s kakšno energijo ter zbranostjo smo se ga lotili. Vsi se zavedamo, kako pomembni sta ti dve tekmi. Glede na to, da igramo v domači dvorani, da je naša zasedba precej podobna tisti iz prvega cikla, moramo obe dobiti in se že pred februarskim zaključkom otresti skrbi o uvrstitvi na EP," pravi naturalizirani košarkar.

A njegov prihod v reprezentančno okolje ni bil samoumeven, saj klubom sredi sezone odhodi košarkarjev ne dišijo najbolj: "Čeprav v klubu niso bili navdušeni, da se priključim slovenski reprezentanci, saj jih skrbi za moje zdravje, sem bil odločen priti v Slovenijo. Veselim se možnosti, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo ali morda celo na olimpijske igre v Tokio," pravi Jordan.

Mama poskrbi, da imajo vsi povezave za ogled tekme

Ni veliko manjkalo, da bi ga slovenski ljubitelji košarke letos večkrat videli na delu, saj je bil želja Cedevite Olimpije. A je ob poplavi ponudb izbral Unics iz Kazana: "Bil sem v težkem položaju, saj sem imel kar nekaj ponudb velikih klubov. Odločil sem se za Unics in ni mi žal. Upam, da bom v prihodnosti znova zaigral v Ljubljani. Ko sem se včeraj vrnil v Stožice, sem se spomnil, da sem bil nazadnje na tem parketu leta 2018, ko smo z Olimpijo postali državni prvaki."

Za Slovenijo je zaigral na dveh tekmah. Foto: Sportida

Ali bo Jordan tudi del reprezentance na kakšnem od večjih tekmovanj, še ni jasno, saj je v ozadju nenehno mogoče slišati ime Anthony Randolph, ta je pomagal Sloveniji do zlate medalje na EuroBasketu leta 2017. Pa vendar lahko pričakuje, da se bo tudi to zgodilo, saj je videti, da igra s srcem, o kakovosti pa ni treba izgubljati besed. Zlasti, ker Slovenija nima kakovostnih košarkarjev na visokih igralnih mestih.

"Mama je ponosna, da igram za Slovenijo. Moji prijatelji so navdušeni. Zdi se normalno, da igram za reprezentanco, četudi v kvalifikacijah, mogoče na evropskem prvenstvu, olimpijskih igrah. Vsi so navdušeni in veseli zame. Mama poskrbi, da imajo vsi povezave za ogled tekem. Ne vem, kaj bo prinesla prihodnost. Vem pa, da bo, če bom na seznamu potnikov za Tokio, veliko Američanov navijalo za Slovenijo," se je nasmehnil Morgan.