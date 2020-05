V ligi NBA se po 38 letih obeta velika sprememba

V severnoameriški košarkarski ligi NBA, kjer igrajo tudi trije Slovenci Goran Dragić, Luka Dončić in Vlatko Čančar, so zaradi pandemije novega koronavirusa trenutno zaustavljene vse aktivnosti, iz pisarne najmočnejše košarkarske lige na svetu pa so sporočili, da bodo v sezoni 2021/22 zamenjali uradnega dobavitelja žog.

Vse tekme v ligi NBA se od leta 1983 igrajo z žogami podjetja Spalding, od leta 2021 pa bo uradni dobavitelj podjetje Wilson, ki je najpomembnejši košarkarski rekvizit ekipam dobavljal v samem začetku lige NBA od leta 1947 in nato še naslednjih 37 let.

Luka Dončić, slovenski košarkarski as pri Dallas Mavericks, bo v prihodnji sezoni metal na koš z žogami drugega dobavitelja. Foto: Reuters

Wilsonove usnjene žoge bodo imele značilnosti in specifikacije žog, ki so trenutno v uporabi. Pri razvoju in izboljšanju bodo sodelovali tudi sami košarkarji, so zapisali pri podjetju, ki bo od leta 2021 dobavljalo žoge najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ženski ligi WNBA, razvojni košarkarski ligi G League, virtualni ligi NBA 2K in afriški ligi BAL, še poroča STA.

V prihodnji sezoni (2021/22) bo liga NBA praznovala jubilej, saj se bodo klubi za naslov prvaka pomerili že 75. v zgodovini. Na večni lestvici zmagovalcev vodijo Boston Celtics (17), najbližji zasledovalci Los Angeles Lakers zaostajajo le en naslov (16), vsaj petkrat pa so bili najboljši še Golden State Warriors, Chicago Bulls (oba 6) in San Antonio Spurs (5).

Goran Dragić v ligi NBA igra že več kot desetletje. Če bo v ZDA vztrajal tudi prihodnje leto, bo prvič zaigral z žogo Wilson. Foto: Getty Images

V tej sezoni, ki je zaradi pandemije koronavirusa začasno prekinjena, naslov branijo Toronto Raptors, edini kanadski predstavniki v ligi NBA. Slovenske barve v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu branijo trije legionarji. To so Goran Dragić (Miami), Luka Dončić (Dallas) in Vlatko Čančar (Denver), prav vsem pa se nasmiha nastop v končnici, v kateri lahko nastopi le 16 najboljših ekip.

Kapetan zlate slovenske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila naslov evropskega prvaka, je spremembo uradnega dobavitelja žog v ligi NBA naznanil z delitvijo objave na Twitterju, na katerem je prizor iz filmske uspešnice Brodolom. Glavni junak v njej, igra ga Tom Hanks, je obtičal sam na otoku, proč od civilizacije. Na odbojkarsko žogo znamke Wilson je s pomočjo krvavega madeža narisal obraz in dobil namišljenega prijatelja, ki ga je poimenoval kar Wilson.