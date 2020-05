Nov dan, novo veliko priznanje za Luko Dončića

Luka Dončić je pred odhodom v ligo NBA blestel tudi v evroligi. Dončić je za Real Madrid debitiral že pri 16 letih, dveh mesecih in devetih dnevih. Že takrat je pokazal svoj potencial, saj je proti zvezdniškemu CSKA dosegel 12 točk, na tekmi končnice proti Fenerbahčeju pa je dosegel deset točk in šest skokov. Že v naslednji sezoni so ga trenerji v evroligi izbrali za najboljšega vzhajajočega igralca. Na 35 tekmah je v povprečju dosegel 7,8 točke, 4,5 skoka in 4,2 podaje. Po poškodbi Sergia Llula je slovenski košarkarski as več kot uspešno skočil v njegove čevlje in zasijal kot noben najstnik v evropski košarkarski zgodovini do zdaj.

Po osvojitvi zlatega odličja na EP je zasijal še pri Realu. Foto: Sportida

Po osvojitvi naslova evropskega prvaka s Slovenijo je postal osrednja gonilna sila madridskega kluba. Z Realom je v sezoni 2017/18 osvojil evroligo, povrhu je bil v tisti sezoni pri le 18 letih proglašen tako za MVP rednega dela kakor tudi MVP zaključnega turnirja sredi Beograda. S tem je postal tudi najmlajši košarkar s tem laskavim nazivom. "Noben igralec ni dosegel toliko tako mlad in v tako kratkem času kot Luka Dončić," so zapisali pri evroligi. V samo treh sezonah evrolige pri Real Madridu je Dončić prevladoval nad konkurenco kot malo igralcev do zdaj. Njegov povprečni statistični indeks 21,6 na tekmo za sezono 2017/18 ga v zadnjem desetletju uvršča na deseto mesto.

Dončić pri Realu:

Dončiću v najboljši deseterici družbo dela tudi Bogdan Bogdanović, ki prav tako kot slovenski košarkar zdaj blesti v ligi NBA. Foto: Reuters

Košarkarja Dallasa so pri evroligi najprej uvrstili med 50 nominirancev, nato pa so o desetih igralcih odločali navijači, novinarji ter kapetani in trenerji 18 ekip evrolige. Glasovi vsake od funkcij so prispevali 25 odstotkov vseh točk. Po glasovanju navijačev je bil slovenski as na sedmem mestu.

Poleg Dončića so v ekipo desetletja izbrali še Američana Kyla Hinesa, Španca Juana Carlosa Navarra, Srba Miloša Teodosića, Francoza Nanda de Cola, Grka Dimitrisa Diamantidisa, Georgiosa Printezisa, Španca Sergia Llulla, Srba Bogdana Bogdanovića in kot zadnjega danes še Grka Vassilisa Spanoulisa.

Najboljša postava desetletja v evroligi (2010-2020): Bogdan Bogdanović (Srbija; Partizan, Fenerbahče)

Nando De Colo (Francija; Valencia, CSKA Moskva, Fenerbahče)

Dimitris Diamantidis (Grčija; Panathinaikos)

Luka Dončić (Slovenija; Real Madrid)

Kyle Hines (ZDA; Brose Bamberg, Olympiakos, CSKA Moskva)

Sergio Llull (Španija; Real Madrid)

Juan Carlos Navarro (Španija; Barcelona)

Georgios Printezis (Grčija; Unicaja Malaga, Olympiakos)

Miloš Teodosić (Srbija; Olympiakos, CSKA Moskva)

Vassilis Spanoulis (Grčija; Olympiakos)

Preberite še: