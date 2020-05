Sanjsko moštvo z Dončićem in Dragićem

Te dni mineva okroglih 50 let od svetovnega prvenstva v Ljubljani, na katerem je Ivo Daneu visoko v zrak dvignil pokal za naslov najboljše reprezentance na svetu. Letos bo minilo tudi 40 let od zlate jugoslovanske olimpijske kolajne in 30 od tretjega in obenem zadnjega zlata na SP. Jugoslavija je bila ob tem še petkrat evropski prvak, zastrašujoče močna pa je bila prav ob svojem razpadu leta 1991. Zato ne čudi, da se mnogi košarkarski zanesenjaki sprašujejo, kakšna bi bila podoba ekipe s področja nekdanje skupne države. V času koronavirusnega športnega mrka so odgovor poskušali poiskati pri španski Marci. In kakšna je popolna dvanajsterica po mnenju tega športnega časnika?

Miloš Teodosić (Srbija, Virtus Bologna)

Foto: Vid Ponikvar

Vasilije Mičić (Srbija, Anadolu Efes)

Foto: Reuters

Goran Dragić (Slovenija, Miami Heat)

Bogdan Bogdanović (Srbija, Sacramento Kings)

Foto: Reuters

Bojan Bogdanović (Hrvaška, Utah Jazz)

Foto: Getty Images

Nemanja Bjelica (Srbija, Sacramento Kings)

Foto: Gulliver/Getty Images

Luka Dončić (Slovenija, Dallas Mavericks)

Foto: Reuters

Nikola Jokić (Srbija, Denver Nuggets)

Foto: Reuters

Dario Šarić (Hrvaška, Phoenix Suns)

Foto: Vid Ponikvar

Boban Marjanović (Srbija, Dallas Mavericks)

Foto: Reuters

Nikola Milutinov (Srbija, Olympiacos)

Foto: Reuters

Bojan Dubljević (Črna gora, Valencia)

Foto: Reuters