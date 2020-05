O'Neal brez dlake na jeziku: Pojdite domov in se vidimo naslednje leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi NBA si prizadevajo, da bi letošnjo sezono "pospravili pod streho", a pandemija koronavirusa predstavlja obilico preglavic. Nekdanji zvezdnik lige Shaquille O'Neal je mnenja, naj pozabijo na to sezono in jo zaključijo.

Komisar lige Adam Silver skupaj s predstavniki klubov išče rešitev, da bi po 11. marcu spet zagnali kolesje lige NBA. Takrat je bil namreč center Utah Jazz Rudy Gobert pozitiven na covid-19, liga pa je nemudoma zaprla vrata.

Ideja je, da bi preostanek sezone odigrali v enem kraju, v eni dvorani, kar bi pomenilo, da bi bili košarkarji in celotno osebje v popolni izolaciji. Omenjata se dve destinaciji, Orlando z zabaviščnim parkom Disney World ter Las Vegas.

Da bi se liga nadaljevala, pa ne vidi smisla Shaquille O'Neal. Lastnik štirih šampionskih prstanov v ligi NBA je mnenja, da bi morali pod letošnjo sezono potegniti črto: "Pojdite domov, ostanite zdravi in se vrnite naslednje leto. Končajte sezono, končajte. Da bi se morali košarkarji na hitro vrniti v pogon in drveti proti končnici? Vsaka ekipa, ki bo zmagala letos, ne bo dobila spoštovanja. Naj bo v ospredju varnost navijačev in vseh ljudi. Vrnite se naslednje leto."