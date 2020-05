Zlati slovenski reprezentant znova na voljo Partizanu

Slovenski reprezentant Aleksej Nikolić je tudi uradno končal kaljenje pri italijanskem moštvu De'Longhi iz Trevisa, kamor ga je posodil njegov delodajalec Partizan. Na 19 tekmah je 25-letni Postojnčan v povprečno 29 minutah dosegal 10,8 točke, 3,7 skoka in 4,8 asistence.

"Dobil sem minute, ki sem jih potreboval. Prevzemal sem tudi večjo odgovornost kot prvi organizator igre. Mislim, da sem dokazal, da lahko igram. Včasih je bilo bolje, včasih slabše, ker sem imel nevšečnosti z manjšimi poškodbami, a te so sestavni del športa. Na splošno gledano se je moja igra dvignila," nam je pred kratkim o svoji italijanski avanturi pripovedoval Nikolić, ki je zdaj že dva meseca v Sloveniji.

Zdaj je postalo dokončno jasno, da se v Treviso ne bo vrnil. Njegove ambicije so igranje v enem od evropskih pokalov, a škarij in platna nima v rokah zgolj on. Uradno je član beograjskega Partizana, s katerim ima še dveletno pogodbo. Odločitev je torej v rokah nekdanjega evropskega klubskega prvaka, ki ga vodi Andrea Trinchieri. Pred časom se je šušljalo tudi o možnosti, da bi se Ali znašel v dresu Cedevite Olimpije.

V Beogradu je medtem veliko neznank. Partizan si je že zagotovil prvo mesto v rednem delu lige ABA, a Trinchierijeva druščina ne ve, ali ga bo lahko unovčila tudi v končnici in napadla eroligaško vozovnico. Črno-beli so se po večtedenski karanteni že zbrali in začeli trenirati, v klubskih pisarnah pa medtem kadrujejo. Novi dveletni pogodbi sta tako že podpisala ameriški branilec s srbskim potnim listom Marcus Paige in domači krilni košarkar Rade Zagorac.