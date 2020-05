Delna "odmrznitev" Cedevite Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Resda za zaprtimi vrati, brez stikov, brez glavnega trenerja Jurice Golemca, ki se po vrnitvi iz Zagreba nahaja v obvezni samoizolaciji, ter dobršnega dela igralskega kadra, s katerim je klub zamrznil ali pa prekinil sodelovanje, toda pri Cedeviti Olimpiji lahko trdijo, da so se po več kot dveh mesecih vrnili pod koše.

V mali kletni dvorani mogočih Stožic se je v ponedeljek vnovič zaslišalo škripanje parketa, odbijanje žog in za košarkarjem tisti najbolj čarobni zvok, ki nastane ko žoga spolzi skoči mrežico. "Po natanko 61 dneh znova treniramo," sporočajo iz Cedevite Olimpije. A ob tej mali zmagi ljubljanskega kluba se je odprl niz vprašanj. Med drugim tudi, ali bo Olimpija v tej sezoni odigrala še kakšno tekmo. V državnem prvenstvu zanesljivo ne, vse manj pa je tudi možnosti za zadnji krog in posledično morebitno končnico v ligi ABA.

Tudi zaradi tega vodstvo združenega kluba v Stožice ni vpoklicalo vseh košarkarjev. Na treningu, ki ga je ob odsotnosti Jurice Golemca (samoizolacija po vrnitvi iz Hrvaške) vodil pomočnik Dragiša Drobnjak, so bili tako prisotni le kapetan Jaka Blažič, njegov reprezentančni soigralec Edo Murić, nedavni prišlek iz Kopra Ivan Marinković, mladi up Rok Radović in še nekaj košarkarjev iz mlajših starostnih kategorij.

"Z igralci smo dosegli dogovor o zamrznitvi pogodbe, z nekaterimi pa smo sodelovanje prekinili. Vsem bomo zdaj v tem obdobju ponujali možnost individualne vadbe. Ko bo znano več o nadaljevanju lige ABA, bomo nato znova prilagodili program," pojasnjuje športni direktor Cedevita Olimpija Sani Bečirović in dodaja, da ga zaradi vsega naštetega ob vnovični odmrznitvi aktivnosti prevevajo mešani občutki.

Treningi bodo do nadaljnjega potekali po dve uri na dan. "Vse bo v okviru navodil, ki jih je podala Vlada Republike Slovenije. Storili bomo vse, da fante zbudimo, in da jih začnemo vračati v tekmovalno formo. Motivacija vseeno ni problem. Z igralci sta bila neprestano na zvezi glavni trener Golemac in trener za telesno pripravo Ujaković," nadaljuje Bečirović, ki misli na zaključek sezone še ni opustil, a pa ob tem že razmišlja tudi o sestavi igralskega kadra za novo sezono.

"Zagotovo je položaj neobičajen. Navajeni smo igrati pred navijači, saj igramo zaradi njih. Toda enostavno se bomo morali sprijazniti s položajem in spremljati vse, kar se bo dogajalo v prihodnje. Vsi skupaj pa upamo, da se bo življenje čim prej vrnilo v stanje, kakršno je bilo pred začetkom pandemije," ob vrnitvi pod koše razmišlja Marinković, Murić pa ga dopolnjuje: "Košarka nam je manjkala. Zdaj smo nazaj, v dokaj normalnem življenju. Kontakta na treningu še ni, toda že dejstvo, da lahko treniramo, nam ogromno pomeni."