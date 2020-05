Zanikajo govorice in poudarjajo: Zmagovalca bi moral določiti parket

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so bile s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob odobritvi Vlade Republike Slovenije podane osnovne smernice za vnovičen postopen zagon vrhunskega oz. tekmovalnega športa v Sloveniji. Direktor košarkarskega kluba Cedevta Olimpija Davor Užbinec je kot odziv na odlok v izjavi za javnost sporočil, da treningov zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja ne bodo začeli prehitro.

V Sloveniji je registriranih približno 60 tisoč športnikov, ki so danes dobili nova navodila za izvajanje treningov. Ta čas še ni dovoljena vadba v skupinah, saj je treba ves čas ohranjati razdaljo najmanj dveh metrov do drugih oseb. Med tistimi, ki se tako lahko vrnejo na individualne treninge, so tudi košarkarji Cedevite Olimpije, ki še vedno niso dobili podatka, kako bo letos s koncem lige ABA.

"Kljub dejstvu, da so bile podane smernice za pričetek vadbe in treniranja s strani pristojnih državnih ustanov, se bomo o natančnem datumu začetka treningov članske ekipe in ekip mlajših starostnih kategorij KK Cedevita Olimpija v naslednjih dneh uskladili znotraj kluba po pogovoru z vsemi trenerji. Zagotovo pa ne bomo začeli prehitro ter s tem igralce in člane strokovnega štaba izpostavljali morebitni ogroženosti," je ob sprostitvi ukrepov povedal direktor Olimpije Davor Užbinec.

Košarkarji se bodo lahko podali na individualne treninge. Foto: Cedevita Olimpija/Aleš Fevžer

Čakajo odločitev lige ABA

Člansko moštvo Cedevite Olimpije za zdaj še čaka na odločitev o nadaljevanju ali zaključku tekmovanja v ligi ABA, kjer je do konca ostal še en krog rednega dela in končnica s štirimi najboljšimi moštvi, med katerimi bi lahko bila tudi ljubljanska ekipa. Vsa ligaška tekmovanja pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije so bila sicer zaključena 20. marca, končni vrstni red ekip v članski kategoriji pa ni bil določen. Tekmovalna sezona 2019/20 je bila v ligi Nova KBM prekinjena 12. marca, vodstvo lige ABA pa je isti dan prekinilo tekmovanje v sezoni 2019/20.

"Vsi pri Cedeviti Olimpiji bomo tako v Sloveniji kot tudi v širši regiji še naprej pozorno spremljali položaj, v katerega nas je pahnila pandemija. Ne smemo namreč pozabiti, da sezona v ligi ABA še ni zaključena, odločitev o morebitnem nadaljevanju ali zaključku tekmovanja pa bo, upamo, skupaj z vodstvom lige ABA in preostalimi klubi sprejeta konec maja. Še vedno pa velja, kot smo povedali že aprila, da bi moral zmagovalca te sezone v ligi ABA določiti in odločiti parket," je prepričan Užbinec, ki je hkrati zanikal nekatere govorice, ki so v medijih krožile v zadnjem času.

Sezono v ligi ABA si želijo zaključiti na parketu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanikajo govorice

"V zadnjih dneh so se v številnih medijih pojavili tudi zapisi, da se z nekaterimi igralci pogovarjamo o prihodu v Ljubljano v prihodnji tekmovalni sezoni. Ne bežimo od dejstva, da smo nekatere igralce spremljali že v teku sezone 2019/20, ter da so igralci, ki smo jih spremljali, zelo zanimivi za Cedevito Olimpijo v prihajajoči sezoni. Ponavljam pa, da aktualna sezona še ni zaključena in dokler ne bo sprejeta odločitev o nadaljevanju ali zaključku tekmovanja v ligi ABA, o prihajajoči tekmovalni sezoni ne bomo govorili," pojasnjuje direktor ljubljanskega kluba, ki opozarja, da bo sestava ekipe v prihodnji sezoni zelo odvisna od višine proračuna.

"Vse pa bo pogojeno s položajem v gospodarstvu. Ob tej priložnosti se želim vnovič zahvaliti vsem sponzorjem, ki nam v teh časih, ki so težavni in zahtevni tudi zanje, še vedno stojijo ob strani. Napravili bomo vse, da v Ljubljani zadržimo jedro moštva, ki je v Stožicah igralo v sezoni 2019/20, ter da sestavimo ekipo, ki bo vsem navijačem znova nudila kakovostno košarko," je v izjavi za javnost še povedal Užbinec.

