Olimpija vrgla puščico proti naturaliziranemu reprezentantu #video

Pred dnevi so pri Cedeviti Olimpiji predčasno prekinili pogodbe s petimi košarkarji, razmišljajo pa tudi že o proračunu in igralcih za prihodnjo sezono. V Stožice se morda vrne Jordan Morgan, ki je nekdaj že igral za ljubljanski klub, nazadnje pa smo ga na slovenskih tleh videli na delu v Kopru, kjer je kot naturalizirani reprezentant branil barve Slovenije.

"Vsekakor je Morgan za nas zanimiv, saj ima slovenski potni list in ga dobro poznajo tako ljubljanski kot slovenski navijači," je v pogovoru za Planet TV dejal športni direktor Sani Bečirović.

Olimpija tako kot drugi klubi ni v pogonu že šest tednov, vodstvo pa v tem času optimizira stroške. Pogodbe so prekinili z Maikom Zirbesom, Filipom Krušlinom, Andrijo Stipanovićem, Dominicom Artisom in Domnom Bratožem.

Proračun bo nižji

"Po dveh, treh tednih in več smo prišli do končnih dogovorov. Košarkarji razumejo stanje, v katerem smo. Našli smo skupni interes, ki je zadovoljil vse," pravi direktor kluba Davor Užbinec.

Dominic Artis je eden od petih košarkarjev, s katerimi je Olimpija sporazumno prekinila pogodbo. Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

Zaradi nastalega položaja, ki ga je povzročil koronavirus, se bo proračun za prihodnjo sezono znižal: "Že to sezono je težko zaključiti, saj je več podjetij, torej pokroviteljev, v določenih finančnih, ekonomskih težavah."

Jedro ekipe želijo v Ljubljani zadržati, veliko neznank pa je, kako bodo sploh tekmovanja potekala, saj še ni mogoče predvideti, kdaj bo konec pandemije koronavirusa.

Liga ABA? Ta teden bo znano.

V sredo naj bi bila sprejeta odločitev o razpletu lige ABA. Klubi niso enotni. Nekateri bi igrali, drugi ne. Gre predvsem za mesta, ki vodijo v Evroligo in Eurocup.

"Mislim, da bo zelo težko odigrati zadnji krog. Videli bomo, ali lahko najdemo rešitev za končnico. Morda odigramo na drugačen način, da dobimo prvaka," pravi Užbinec.

Košarkarji Olimpije bi morali v ligi ABA odigrati še eno tekmo rednega dela proti Krki. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Olimpija bi v zadnjem krogu igrala za četrto mesto. Ima toliko zmag kot Mornar, a slabši medsebojni izkupiček. Ljubljančani bi gostovali pri Krki, ki se bori za obstanek, Črnogorci pa bi se morali pomeriti z Mega Bemaxom, ki je tako kot Krka v nezavidljivem položaju.

"Padci in vzponi so bili. Mislim pa, da je najpomembnejše, da smo bili konkurenčni na vseh področjih in v vseh tekmovanjih, v katerih smo nastopali. Ne bežimo od dejstva, da v evropski sezoni nismo dosegli ciljev. Kar zadeva ligo ABA, mislim, da smo od začetka do konca držali stik z vodilnimi ekipami," je pogled proti sezoni uperil Bečirović.