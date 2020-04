Tresla se je gora, rojena miš pa čaka na evroligo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primorska in Olimpija: na svidenje v prihodnji sezoni?

Primorska in Olimpija: na svidenje v prihodnji sezoni? Foto: Grega Valančič/Sportida

Srednjeročnih obetov za odprtje košarkarskih dvoran na področju nekdanje skupne države ni, klubi lige ABA pa niso našli skupnega jezika o scenarijih za zaključek sezone. Po večurni videoseji so sklenili, da bodo čakali na usmeritve vodstva evrolige.

Košarkar Mege Luka Cerovina je pred 44 dnevi dosegel zadnji koš v ligi ABA. Ta je bila, podobno kot skorajda vsa tekmovanja v času epidemije novega koronavirusa, zaustavljena. Za razliko od mnogih lig, tudi regionalnih (primer je VTB), pa vodstvo še ni našlo ključa, kaj storiti s preostankom sezone. Klubi bi morali po prvotnem scenariju odigrati še tekme zadnjega kroga, najboljša četverica pa nato še končnico.

Položaj je toliko bolj občutljiv, ker bi zadnji krog odločal tako o obstanku (zanj se bori novomeška Krka) kot o potnikih v končnico ter s tem v evropska klubska tekmovanja (tukaj je bila v igri Cedevita Olimpija). Deloma zaradi tega, predvsem pa zaradi stalnih isker med predstavniki Budućnosti, Crvene zvezde in Partizana ter sistema, v katerem ni čvrste roke, ki bi udarila po mizi, sredina videokonferenca ni prinesla končnega odgovora.

Klubi naj bi bili enotni pri oceni, da se mora jadranska druščina prvaka dobiti pod koši in ne za zeleno mizo. Jasno pa jim je tudi, da položaj v nobeni od držav v bližnji prihodnosti ne omogoča odprtja dvoran. Negotovost se podaljšuje. Ob pomanjkanju pravih rešitev in predvsem enotnosti pa so predstavniki klubov zgolj podaljšali status quo. Sezona še ni odpovedana. Tudi čvrstega scenarija za izredni tekmovalni zaključek ni na mizi. Klubi zdaj čakajo na odločitev o usodi evrolige. Ta naj bi bila, po zagotovilih vodstva, znana v mesecu maju. Šele takrat naj bi se o ligi ABA znova pogovorila jadranska dvanajsterica.