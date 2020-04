Verjame, da bodo našli rešitve za vse težave

"Vodstvo lige do danes še ni poslalo nobenih odločitev, zdaj vsi čakamo, kaj bo. Če pogledamo realno, sem skoraj prepričan, da se tekmovanje ne bo nadaljevalo," o morebitnem nadaljevanju sezone v ligi ABA pravi vodja ekipe Koper Primorska Goran Jagodnik. Primorci so se v tej sezoni spopadli že z nemalo težavami, ob pandemiji novega koronavirusa pa so se pojavile še številne nove ovire.

Do konca rednega dela košarkarske lige ABA je ostal le še en krog, nato je bila sezona ob izbruhu novega koronavirusa prekinjena. V primeru, da se bo tekmovanje nadaljevalo, so do danes znani trije udeleženci polfinala, v katerega se želi uvrstiti tudi Cedevita Olimpija. Poleg tega ostaja odprto vprašanje tudi o tem, kdo bo iz tekmovanja izpadel. Med ogroženimi je tudi novomeška Krka. Scenarijev za nadaljevanje sezone je veliko, a še najbolj verjeten je tisti, da se bo sezona končala predčasno, brez prvaka, tekmovanje pa bodo v naslednji sezoni razširili na 14 ekip, torej letos ne bo izpadla nobena ekipa, elitni druščini pa se bosta pridružili dve najboljši ekipi iz druge lige ABA.

Trener Primorske Andrej Žakelj je dobro zapolnil vrzel ob odhodu Jurice Golemca. Foto: Grega Valančič/Sportida

A dokončnih odgovorov še ni. V vodstvu jadranske lige molčijo in čakajo na morebitne odločitve Fibe. Med tistimi, ki jih morebiten konec sezone glede ne tekmovalno plat ne skrbi, je slovenski prvak Koper Primorska. "Vodstvo lige do danes še ni poslalo nobenih odločitev, zdaj vsi čakamo, kaj bo. Če pogledamo realno, sem skoraj prepričan, da se tekmovanje ne bo nadaljevalo. To je moje mnenje. Si pa vsi želimo, da bo vsaj naslednja sezona potekala normalno, brez komplikacij," proti prihodnosti že pogleduje vodja koprske ekipe Goran Jagodnik, ki tako kot preostali v klubu čakajo na odločitev vodstva tekmovanja.

Zadnja tekma jim ne pomeni nič

Foto: Grega Valančič/Sportida "Ker je slovenska liga že končana, zdaj čakamo na odločitev lige ABA. Dejstvo je, da nam zadnja tekma v tem zadnjem krogu, ki je še ostal, ne pomeni nič. Zato smo tudi podali svoje stališče, da se po naše dozdajšnji rezultati ne morejo brisati, ampak da naj vodstvo lige poda kakšen predlog, kako se bo vse skupaj odločilo, potem pa naj odloči glasovanje. Nočemo, da se prvenstvo kar nekomu podeli, a treba je priti do nekega zaključka. Nam je na koncu koncev skorajda vseeno, če smo na koncu peti ali šesti," pojasnjuje Jagodnik.

Koper Primorska se je v tej sezoni srečala tudi s številnimi ovirami. Po odličnem štartu v sezono so sledile velike finančne težave, s katerimi so se Primorci precej uspešno spopadli in na presenečenje mnogih nadaljevali dobre predstave v obeh tekmovanjih. "Zdaj se poraja veliko vprašanj, kako bo s sponzorstvi naprej. Če gospodarstvo v državi ne bo v dobrem stanju, potem ne bo denarja tudi za sponzorstva. Težave smo imeli že prej in tudi zdaj se nadaljujejo. Po drugi strani pa imamo neke cilje in opcije, ki lahko rešijo klub, in verjamem, da bomo znali izkoristiti to krizo v svojo korist," meni prvi mož primorske ekipe, ki moči že usmerja proti jeseni in novi sezoni.

"Z igralci smo v stiku, a glede na to, da je slovenska liga že končana, nekih vodenih programov ni. So pa dobili navodila kondicijskega trenerja, tako da trenira vsak zase. Kot pa sem že omenil, obstaja res velika verjetnost, da je ta sezona že zaključena. Tako da se bodo igralci verjetno znova zbrali šele avgusta ali septembra, ko bo čas za novo sezono in nove priprave," je prepričan Jagodnik.

