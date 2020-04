Prepričani so, da je vsega konec

Novomeška Krka je poleg Cedevite Olimpije in Kopra Primorske v tej sezoni zastopala slovenske barve v ABA ligi. Dolenjci so se tako kot lani tudi letos borili za obstanek, a jim je dokončen boj vzela koronavirus. V vodstvu sedemkratnih slovenskih prvakov po koncu državnega prvenstva ne verjamejo, da bi se sezona lahko nadaljevala pod jadranskimi koši.

Če so slovenski prvoligaši tekmovanje v državnem prvenstvu uradno zaključili že 20. marca in je sezona končana brez odločitve o prvaku, pa je za zdaj vse odprto v ligi ABA, kjer bi se Krka v zadnjem krogu borila za obstanek. V 21 krogih so zabeležili šest zmag, enako kot srbska Mega in hrvaški Zadar.

Miro Župevec je prepričan, da je sezona zaključena tudi v ligi ABA. Foto: Vid Ponikvar

"Mi vemo, da bo vsega slej kot prej konec tudi v jadranski ligi. Glede na to, da vse ekipe ne trenirajo že več kot en mesec in glede na to, da so se igralci iz tujine že vrnili domov in bi težko prišli nazaj, sploh Američani, potem verjetno ni treba dovolj razmišljati o tem, kaj bo s to sezono," je prepričan direktor Krke Miro Župevec.

Kaj bo z ligo ABA?

Tuji košarkarji so zapustili Novo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Ugibanja o morebitnem koncu ABA lige so tako še vedno v zraku. "Od vodstva lige ABA nismo dobili še nobenih informacij, vse, kar vemo, smo izvedeli iz medijev. Zdaj vse stoji in vsi čakamo odločitev najprej Fibe, nato pa tudi vodstva jadranske lige," pojasnjuje Župevec.

V ZDA se je tako že vrnil Glenn Cosey, Novo mesto pa so zapustili tudi drugi tuji košarkarji, med drugim tudi Paolo Marinelli in Ivan Ramljak. "Vsi košarkarji, ki so se vrnili domov, so še vedno naši igralci. Glede na trenutne razmere pa ne vidim možnosti, da bi se v tej sezoni še vrnili nazaj v Slovenijo. V tem času vsi opravljajo tudi individualne treninge doma po programu. Če je sploh mogoče kakovostno trenirati v stanovanju," razmišlja Župevec, ki se tako že obrača proti novi sezoni, čeprav ta sezona uradno še ni končana.

Težave s sponzorji

"Upamo, da se bo naslednja sezona začela tako kot vsaka in k temu tudi stremimo. V tem obdobju delamo približno vse enako, kot smo v lani tak čas. Morate vedeti, da se trenutno pojavljajo res velike težave tako pri društvih kot pri klubih, ki opravljamo sponzorsko dejavnost. V pogodbah nam piše, da opravljamo sponzorsko dejavnost, za katero potem izstavimo račun in dobimo denar. Za kaj naj pa zdaj izstavimo račune? Vse skupaj je en velik začaran krog," še pojasnjuje prvi mož Krke.

Preberite še: