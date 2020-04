V Sloveniji so od osrednjih ekipnih športov zaradi pandemije koronavirusa že končali klubske sezone v hokeju, košarki, odbojki in rokometu. Izjema je nogomet, kjer še imajo trohico upanja, da bi končali prvenstvo. V športu, ki je najbolj razširjen po svetu, se vendarle obrača več denarja, zato je razumljivo, da želijo še nekoliko počakati v upanju na takšno izboljšanje stanja s koronavirusom, da bi lahko morda ponovno zagnali kolesja - med redkimi so aktivni še v Belorusiji.

Vsem akterjem je jasno, da bo zdajšnji položaj pustil posledice v vseh sferah športa. Ta je namreč odvisen od gospodarskih združb, ki jih bo koronavirus prav tako prizadel. Upajo na pomoč države in njeno iskanje rešitve na področju športa. Predlogov je bilo že kar nekaj, največkrat pa omenjajo, da bi bilo pametno uvesti davčno olajšavo za podjetja, ki bi vlagala v šport.

O tem, kako se spopadajo s trenutnim položajem s koronavirusom, smo se pogovarjali z Dejanom Kontrecem (generalni sekretar Hokejske zveza Slovenije, v nadaljevanju HZS), Goranom Cvijićem (generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije, v nadaljevanju RZS), Gregorjem Humerco (generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, v nadaljevanju OZS), v imenu Košarkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) pa je odgovore posredoval predstavnik za stike z javnostjo Grega Brezovec.

V kolikšni meri bi se oziroma se bo trenutno stanje zaradi koronavirusa poznalo pri nadaljnjem delovanju zveze?

HZS

"Na HZS v tem trenutku vsi delamo od doma, delo poteka normalno, ukvarjamo se s tekočimi zadevami, pripravljamo program reprezentanc in več scenarijev tekmovanj za prihodnjo sezono."

KZS

"Stanje zaradi koronavirusa bo vplivalo tudi na delovanje in poslovanje Košarkarske zveze Slovenije. Različne prilagoditve na vseh področjih že izvajamo in bodo potrebne tudi v prihodnje. Od lanskega novembra in v prvih mesecih letošnjega leta so na primer že potekale aktivnosti priprav moške članske reprezentance ter reprezentance v košarki tri na tri, ki ju čakajo kvalifikacije za olimpijske igre. Tako kot vsako leto so prav tako stekle priprave za organizacijo košarkarskih taborov, pripravljalnega obdobja in tekmovanj reprezentanc mlajših starostnih kategorij, klubskih tekmovanj vseh starostnih kategorij itd.

Vsi načrti, vključno s težko pričakovanimi pripravljalnimi tekmami z Luko Dončićem na čelu, pa so se ustavili in prestavili na še nedoločen termin. S sodelavci zveze tako že nekaj časa pripravljamo alternativne načrte za večino projektov do konca leta, ki bi jih v dobro košarke lahko izpeljali, ko se življenje vrne v normalne tirnice. Na račun zaustavitve tako klubskih kot trenutno tudi reprezentančnih aktivnosti pa imamo na drugi strani po dolgih letih nekoliko več časa, ki ga želimo izkoristiti z idejami, da projekte zveze nadgradimo in pripravimo nove vsebine oziroma pripravimo prenovo določenih aktivnosti. Delovanje zveze se tako ni ustavilo, saj moramo v prvi vrsti poskrbeti, da zveza kar se da nemoteno deluje naprej in da bomo, ko se stvari umirijo in postavijo v normalno stanje, maksimalno pripravljeni za nadaljnjo košarkarsko akcijo."

RZS

"V tem trenutku je to natančno še nemogoče ugotoviti, saj je marsikaj odvisno od časa trajanja boja sveta proti koronavirusu. Rokometna zveza Slovenije je zveza društev oziroma klubov in v prvi vrsti je naš interes, da se ohrani delovanje klubov. Na kakšni ravni bo to, bo pokazal čas. Ni pa nobenega dvoma, da ves šport čaka svojevrsten 'reset', na vseh ravneh."

OZS

"Za zdaj še ne moremo dati prave ocene, saj ne vemo, do kdaj bo epidemija trajala in koliko časa bodo veljali vsi ukrepi, povezani s tem."