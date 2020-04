Donald Trump se je obrnil tudi na šefa Luke Dončića

V ZDA se spopadajo z veliko krizo, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. Ob pogledu na zdravstveni karton lahko vidimo, da je s covidom-19 okuženih prek 600 tisoč, umrlo pa je 26 tisoč ljudi.

Prizadeto je tudi gospodarstvo. Približno 16 milijonov Američanov je ostalo brez službe, zato se je predsednik države Donald Trump odločil za ustanovitev delovne skupine, v kateri bo 50 najvplivnejših Američanov s področja gospodarstva, športa …, ki bo pomagala zagnati gospodarstvo.

Iz Dallasa sta to Jerry Jones (Dallas Cowboys – ameriški nogomet) in Mark Cuban (Dallas Mavericks). Slednji prav tako upa, da se bo sezona lige NBA nadaljevala, saj bi rad videl Luko Dončića in ostale košarkarske zvezdnike na delu. "Veselim se, da bom lahko pomagal," je dejal Cuban, čigar premoženje je ocenjeno na 3,9 milijarde evrov.

"Šport moramo vrniti na stare tirnice. Naveličan sem gledati tekme 14-letnikov, ki igrajo bejzbol," je Trump dejal v torek v Beli hiši.

Vse članske sezone MLB (bejzbol), NBA (košarka) in NHL (hokej) so za nedoločen čas prekinjene, zato bi se prvi mož ZDA rad sestal tudi z vodilnimi vseh lig in predstavniki klubov, kot so Adam Silver (NBA), Gary Bettman (NHL), Vinca McMahona (direktor zveze za wrestling), Leso Kenedy (vodilna pri avtomobilistični seriji Nascar) ...

Poleg njih so v skupini med drugimi vodilni iz najmočnejših podjetij v ZDA; Cisco Systems, Tyson Foods, Archer Daniels Midland, Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley ...