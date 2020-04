Košarkarska juha brez recepta in sestavin

Vse bolj se zdi, da so prav ravnale vse tiste košarkarske zveze, ki so že oznanile konec sezone, saj "preživeli" v popolni megli pandemije koronavirusa iščejo rešitve za obuditev košarkarskega utripa. V negotovosti še liga ABA, evroliga, prvenstva Španije, Srbije, Turčije …

Nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Ratko Varda se je pred dnevi na družbenih omrežjih pritožil nad ravnanjem beograjske policije, ki naj bi ga nadlegovala med čiščenjem avtomobila v domači garaži. Policisti mu niso ostali dolžni, saj so mu prek uradnega sporočila notranjega ministrstva pojasnili, da je kršil karanteno, saj naj bi se nahajal na ulici.

Drugačne težave ima hrvaški reprezentant Rok Stipčević, ki se je iz Bologne že vrnil v domači Zadar, a mora upoštevati pravila o samoizolaciji, kar je v teh trenutkih zanj še posebej težko, saj se je medtem iz porodnišnice z drugo hčerko vrnila žena.

Medtem ko mnogi mediji že šepetajo o prvih igralskih in trenerskih selitvah ter na ta način predčasno odpirajo poletno tržnico, pa se je sedmi sili izpovedal tudi član Obradovićevega strokovnega štaba pri Fenerbahčeju Cenk Renda, ki je bil okužen z novim koronavirusom ter tudi hospitaliziran.

V običajnih razmerah bi vse te novice označili za medijsko polnjenje časa kislih kumaric, a s precej bolj resnim predznakom. V vzporednem košarkarskem svetu pa medtem poteka tudi sestavljanje scenarijev za morebitno nadaljevanje in zaključek sezon. A v danih razmerah, ko je zdravstveni položaj po Evropi in tudi znotraj posameznih držav zelo različen, konkretne napovedi o poteku krize pa povsem neoprijemljive, se zdi priprava načrtov kot kuhanje brez pravih sestavin in recepta.

Andrija Stipanović bo nadaljeval v novem klubu. Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

Dvigovanje rok



V mnogih državah so se že kmalu po prekinitvi prvenstev odločili za zaključek sezon in s tem klubom omogočili tudi hitrejše odzive in prehod na bolj racionalno in varčno raven poslovanja. Razlike so le v tem, da so v nekaterih okoljih okronali prvake, v drugih (takšen primer je tudi Slovenija) pa je zastor padel brez končnega zmagovalca. Med prvimi so sezono zaključili v Belgiji. Tekmovanje je končano v regionalni ligi VTB, šele v prihodnji sezoni bodo znova dejavni v Italiji, BiH, Grčiji, na Hrvaškem …

Liga ABA kot ujetnik ervolige



Zagrebška Cibona je že razpustila svoje moštvo. S kar petimi košarkarji so pogodbo prekinili pri Cedeviti Olimpiji. A usoda jadranske lige ABA, kjer so do konca ostale tekme zadnjega kroga in končnica, vendarle še ni zapečatena. Tistih, ki verjamejo v nadaljevanje v doglednem času, je vse manj. Tudi trener Crvene zvezde Dragan Šakota je v pogovoru za Arena sport dejal, da ne pričakuje nadaljevanja. Klubi lige čakajo na konkretno pobudo, predvsem pa na odločitev evrolige, ki prav tako še preigrava scenarije za zaključek sezone. Tam se poigravajo z možnostjo organizacije razširjenega zaključnega turnirja. To bo storila tudi Fibina liga prvakov, a šele ob koncu poletja, s čimer bo dodobra zabrisala mejo med sezonama.

Se bo Cody Miller vrnil iz ZDA? Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

Ljubljanski odgovor



Se je pa ob tem na zapise, da Olimpija s prekinjanjem pogodb prejudicira dogodke, odzval direktor ljubljanskega kluba Davor Užbinac. "Nikakor ne velja dejstvo, da dvigujemo roke od zaključka lige ABA ali da razpuščamo moštvo. V trenutkih popolne negotovosti in absolutne nezmožnosti napovedi razpleta pandemije koronavirusa se na položaj odzivamo kot večina športnih klubov po vsem svetu," pravi direktor kluba iz Stožic in dodaja: "Ko vse to mine, na kar upamo, da se bo zgodilo čim prej, pa bomo znova sklenili nove pogodbe z igralci, ki nam bodo lahko v pomoč pri uresničitvi naših ambicij. Ambicije pa bodo največje možne, glede na razmere, ki bodo takrat aktualne in za katere se ta trenutek še ne da predvidevati, kakšne bodo."

Še upajo, toda …



Med tistimi, ki še upajo na nadaljevanje sezone, so Nemci. Po zadnjih podatkih naj bi o usodi lige naslednjič razpravljali 30. aprila. Na isti dan naj bi se sestalo tudi vodstvo turškega prvenstva, ki je bilo prekinjeno med zadnjimi – 20. marca. Kot račun brez krčmarja se zdijo francoski načrti. Liga je prekinjena, a ob nedavnem predsednikovem odloku, po katerem javne prireditve niso predvidene vse do polovice meseca julija, je nadaljevanje povem nepredstavljivo. Rokometaši so se vdali. Košarkarji ne. Nogometaši čakajo na Uefo.

Alen Omić in Klemen Prepelič ostajata v Španiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Španska "rešitev"



Vztrajajo tudi Španci, kjer med drugim na razplet dogodkov, zaklenjena vsak v svoje stanovanje, čakata tudi soseda v Badaloni Klemen Prepelić in Alen Omić. Čeprav se razmere v Španiji, ki je eno hujših svetovnih žarišč, malo umirjajo, pa je oživitev športnih aktivnosti trenutno še daleč od resničnosti. Rešitev ponuja otok Gran Canaria. Tam so namreč pripravljeni gostiti celoten zaključek prvenstva. Brez gledalcev, seveda.

Srbski scenarij



Ob strogih državnih ukrepih, s katerimi rešujejo zapoznele prve odzive, košarkarske sezone 2019/20 ne želijo zaključiti niti v Srbiji. Vodstvo lige je prav danes klubom poslalo predlog, po katerem bi se zaključni del prvenstva začel prvega junija in končal en mesec pozneje. Predpogoj za ta scenarij pa je, da bi se priprave klubov začele 10. maja. V nasprotnem primeru nista izključena niti odpoved prvenstva ali celo selitev v september.