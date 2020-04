Tudi Kitajci bodo morali počakati še nekaj časa

Košarkarsko prvenstvo, ki spada med najbolj priljubljena tekmovanja na Kitajskem in v katerem sodelujejo številni tuji igralci in trenerji, med njimi tudi nekdanji slovenski selektor Memi Bečirović, je bilo prekinjeno konec januarja.

Glede na to, da se je novi koronavirus začel na Kitajskem, so poteze tamkajšnje vlade in odgovornih primeren smerokaz za preostala države sveta. Življenje na Kitajskem se sicer počasi vrača v ustaljene tirnice, a glede na to, da so se v državi znova pojavile okužbe predvsem iz tujine, so se pri tamkajšnji košarkarski zvezi odločili za previdnost.

Sportando še poroča, da si bodo trenerji, ki spadajo med najbolje plačane v ligi, znižali plače za od 15 do 30 odstotkov.